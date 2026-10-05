Grupo cripto invierte millones de dólares en candidatos de EEUU, tanto demócratas como republicanos

Una organización de compañías de criptomonedas está dando a conocer una lista bipartidista de miembros de la Cámara de Representantes a los que apoyará en las elecciones legislativas de mitad de mandato, mientras uno de los grupos de interés que más gasta busca demostrar su fuerza tras un año legislativo mixto en el Congreso.

La lista, entregada en primicia a The Associated Press el lunes, incluye a 19 republicanos y 13 demócratas. Seis legisladores recibirán 1 millón de dólares cada uno. Los 32 respaldaron una legislación que era una prioridad máxima para la industria.

Sin embargo, la nómina bipartidista palidece frente a la mayor inversión de Fairshake en la elección general hasta ahora. El grupo anunció planes en septiembre para gastar casi 30 millones de dólares contra el candidato demócrata al Senado Sherrod Brown en Ohio, quien se enfrenta al senador republicano Jon Husted en una de las contiendas más competitivas del ciclo.

Brown ya había enfrentado casi 40 millones de dólares en gasto de criptomonedas en 2024, cuando perdió ante el republicano Bernie Moreno. Había evitado quedar en la mira del sector este año hasta el mes pasado, cuando la industria se movilizó en su contra después de que los demócratas del Senado ayudaran a bloquear la Ley CLARITY, que habría logrado el objetivo de la industria de establecer un marco regulatorio federal para los activos digitales.

Fairshake no quiso decir si planea gastar más en contiendas para la Cámara o el Senado antes de noviembre. El grupo y sus comités de acción política afiliados informaron que tenían alrededor de 120 millones de dólares en efectivo disponible a finales de agosto.

El dinero podría moldear contiendas en la Cámara de Representantes

Tres republicanos y tres demócratas recibirán la mayor parte de la ayuda, entre ellos varios miembros que enfrentan reelecciones competitivas en las que el gasto externo podría aportar un impulso significativo.

Del lado demócrata, Fairshake planea apoyar a las representantes Janelle Bynum, de Oregon; Steven Horsford, de Nevada; y Derek Tran, de California, con 1 millón de dólares cada uno.

Del lado republicano, los representantes French Hill, de Arkansas; Bryan Steil, de Wisconsin; y Bill Huizenga, de Michigan, recibirán el mismo nivel de apoyo.

Fairshake no reveló cuánto está gastando en los otros 26 candidatos a la Cámara de Representantes a los que está apoyando.

La organización está enfatizando el carácter bipartidista de su gasto mientras la industria de las criptomonedas mira al próximo Congreso para reactivar una legislación que se estancó este año.

Geoff Vetter, portavoz de Fairshake, señaló las inversiones del grupo en primarias y elecciones especiales este año, cuando la organización y sus grupos afiliados gastaron 40 millones de dólares para apoyar a 29 demócratas y 31 millones de dólares para respaldar a 28 republicanos.

“Fairshake siempre ha sido y siempre será una organización centrada en temas. Apoyamos a candidatos procripto que respaldan la innovación estadounidense en ambos partidos", declaró Vetter. "Hemos ganado 53 de las 57 contiendas en las que participamos en este ciclo y esperamos seguir construyendo el mayor bloque procripto en la historia de Estados Unidos”.

Gasto adicional en el Senado sigue siendo una incógnita

Los demócratas del Senado bloquearon en septiembre una legislación que llevaba mucho tiempo en preparación y que buscaba dar a la industria mayor certidumbre regulatoria y dividir la supervisión entre reguladores federales. Los opositores expresaron preocupaciones de que no abordaba adecuadamente las inversiones en criptomonedas del presidente Donald Trump. Trump obtuvo más de 1.400 millones de dólares en ingresos relacionados con criptomonedas el año pasado.

Poco después de la votación, Fairshake comprometió casi 30 millones de dólares contra Brown.

Aunque el grupo también apuntó contra Brown en 2024, su gasto en el Senado ese año cruzó líneas partidistas. La red de Fairshake también gastó alrededor de 10 millones de dólares cada una para apoyar a los candidatos demócratas al Senado Ruben Gallego en Arizona y Elissa Slotkin en Michigan.

Gallego calificó la decisión de apuntar contra Brown como “una política tonta”.

“Aun así necesitas 60 votos después de esta elección si quieres aprobar (la legislación)", indicó Gallego, en referencia al umbral del Senado para avanzar la mayoría de la legislación. “Ahora las negociaciones simplemente se van a poner más difíciles y el acuerdo no va a ser tan bueno como el que tenían justo antes de que decidieran matarlo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.