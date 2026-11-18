Los servidores de PlayStation sufrieron una caída en pleno lanzamiento mundial de Grand Theft Auto 6, lo que generó frustración entre los jugadores que intentaban acceder al esperado videojuego.

Si bien el lanzamiento oficial de GTA 6 está previsto para el 19 de noviembre, el juego estará disponible a partir de la medianoche de cada país. Debido a las diferencias horarias, los usuarios de algunas regiones, como Asia, ya pudieron acceder al título.

Aunque el nuevo videojuego todavía no cuenta con un modo multijugador, Sony exige que las consolas estén conectadas a internet para verificar que los usuarios hayan adquirido una copia legítima y que el título ya esté disponible en su región.

Según Downdetector, el sitio web que monitorea las interrupciones de servicios en línea, las fallas comenzaron alrededor de las 6:00 p. m. del Reino Unido (1:00 p. m., hora del este de Estados Unidos), afectaron a usuarios de todo el mundo, incluso en regiones donde el videojuego aún no estaba disponible, y quedaron registradas por un breve período en la página oficial de Sony.

Sin embargo, unos 45 minutos después, las fallas parecían haberse resuelto y la cantidad de reportes disminuyó de forma considerable. Al momento de publicar este artículo, la página oficial de Sony ya no registraba inconvenientes.

Se espera que GTA 6 sea uno de los mayores lanzamientos de la industria del entretenimiento de la década y, quizás, el más popular en la historia de los videojuegos. Ante la enorme expectativa, desde las compañías de videojuegos y los proveedores de servicios de internet aseguraron haber tomado diversas medidas para evitar que el aumento del tráfico y la sobrecarga de sus servidores y redes impidan que los usuarios puedan jugar.

Traducción de Leticia Zampedri