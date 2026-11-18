El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, intentó asegurar a los estadounidenses el martes que hay “cero” información que indique que la cascada de interrupciones del servicio —que trastocó los viajes aéreos, impidió trabajar a la gente, limitó el acceso a la banca y alteró comunicaciones clasificadas— esté relacionada entre sí o con un actor malintencionado.

Rubio buscó tranquilizar a los estadounidenses mientras viajaba con el presidente, Donald Trump, y se preparaban para salir de Filipinas rumbo a reuniones clave con el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin, en el polo tecnológico de Shenzhen, China.

“Tenemos cero evidencia o cualquier razón para creer que cualquiera de estos casos aislados o individuales tenga algo que ver con actores nefastos, con piratas informáticos, con delincuentes, con otro estado nación, con un actor malintencionado de cualquier tipo”, manifestó Rubio.

En los últimos días, Microsoft, Chase Bank, el control del tráfico aéreo y la Agencia de Seguridad Nacional se han visto afectados por fallas técnicas y cortes de servicio. Trump ha enfrentado una oleada de críticas, ya que tanto aliados como adversarios dijeron que la Casa Blanca debe responder por las disrupciones —e incluso firmes aliados de Trump han acusado al gobierno de mentirles a los estadounidenses u ocultar información sobre la verdadera causa.

Trump se mostró desdeñoso cuando le preguntaron si le preocupaba la interrupción en Chase el martes.

“Es la vida. Cuando eres grande y poderoso y tienes todo el dinero, pasan cosas así. Está bien”, dijo Trump en Manila, declarando que “pasan cosas así”.

Pero a medida que aumentaba la preocupación, Rubio pareció abordar públicamente las inquietudes de los estadounidenses desde el otro lado del mundo.

Ha habido un flujo constante de interrupciones esta semana

La despreocupación de Trump no fue compartida por quienes ya desconfiaban del gobierno y de las grandes instituciones. Y para estadounidenses de todo el espectro político, el goteo constante de caídas de servicio alarmantes y frustrantes fue un recordatorio inquietante de los peligros que plantean las redes tecnológicas interconectadas.

La serie de interrupciones comenzó el jueves, cuando el correo electrónico y otras herramientas de Microsoft dejaron de funcionar, paralizando a millones de trabajadores que dependen de ellas. Microsoft atribuyó el problema a “una actualización previa de capacidad de red”.

Los vuelos en todo el país quedaron en tierra al día siguiente en la “suspensión en tierra” más prolongada desde el 11 de septiembre. La Administración Federal de Aviación culpó a una actualización de un router.

Para el lunes, los bancos quedaron en el centro de atención cuando los clientes reportaron dificultades para acceder a cuentas en línea en varias instituciones financieras importantes y al servicio de transferencias de dinero Zelle, después de que un problema técnico en JPMorgan Chase provocara efectos en cadena en todo el sistema financiero. Chase indicó que se debió a “un error de software” y que “no estaba relacionado con ciberataques”.

Ese mismo día, United Airlines informó que había resuelto una caída interna de sistemas que retrasó vuelos de salida.

Y el martes, una red interna que la Agencia de Seguridad Nacional utiliza para comunicar información clasificada estuvo fuera de servicio después de lo que la agencia describió como “mantenimiento rutinario”.

La despreocupación de Trump no fue compartida por algunos de sus aliados

Más temprano el martes, Karoline Leavitt, ex secretaria de prensa de Trump, afirmó que la Casa Blanca debía hacer más para explicar la situación.

“Lo que yo le diría a la Casa Blanca es: la transparencia es clave”, comentó Leavitt en Fox News. Más tarde en redes sociales, elogió a la Casa Blanca por hacer que el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, abordara las caídas de servicio en una entrevista en Fox Business Network.

“Al revisar muy diligentemente el panorama, no estamos viendo esto como un incidente de ciberataque”, dijo Clayton, al explicar que el gobierno de Estados Unidos cree que los incidentes fueron causados por actualizaciones de seguridad que tardaron más de lo previsto o encontraron contratiempos inesperados.

Tricia McLaughlin, ex portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Trump, se mostró escéptica ante la falta de información del gobierno federal.

“Los estadounidenses no son tontos”, publicó en redes sociales. “Queremos y merecemos saber qué está pasando realmente”.

Meghan McCain, comentarista conservadora que a veces está en desacuerdo con Trump y sus aliados, expresó preocupaciones similares.

“Alguien de alto nivel en el gobierno necesita salir en televisión y decirle al pueblo estadounidense AHORA qué está pasando”, escribió en X McCain, quien también es hija del fallecido senador republicano John McCain. “Nadie que haya vivido el COVID cree que esto sea pura coincidencia”.

Después de que Trump y otros funcionarios del gobierno no lograran ofrecer tranquilidad sobre esos problemas tecnológicos en cascada, Rubio pareció asumir el papel de principal tranquilizador cuando apareció inesperadamente en Manila para responder preguntas. El secretario de Estado está considerado como un posible candidato presidencial en 2028, aunque últimamente ha declinado comentar si consideraría una campaña para intentar suceder a Trump.

Pero el papel de Trump en el momento inmediato era una preocupación apremiante, incluso para simpatizantes de su movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" (MAGA, por sus siglas en inglés).

“Nuestros líderes nos están mintiendo. Esto es muy claramente un ciberataque coordinado”, escribió en X Laura Loomer, una figura de derecha conocida por su incendiaria presencia en redes sociales. “El presidente Trump debería regresar a Estados Unidos”. No presentó ninguna evidencia de un ataque.

La comentarista conservadora Kylie Jane Kremer exigió rendición de cuentas en un mensaje en X. “¿Y por qué parece como si nos estuvieran diciendo que todo está bien mientras los mismos sistemas de los que depende nuestro país están experimentando fallas graves?”, expresó.

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Los periodistas de AP Aamer Madhani en Washington, Meg Kinnard en Columbia, Carolina del Sur, y Thomas Beaumont en Des Moines, Iowa, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.