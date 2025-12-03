Spotify Wrapped 2025: ¿Quiénes fueron los artistas más escuchados?

La temporada navideña trae consigo el esperado resumen anual de Spotify Wrapped, y con él, una noticia destacada para los amantes de la música: el superastro puertorriqueño Bad Bunny ha sido coronado como el artista más reproducido a nivel mundial por cuarta vez, superando a Taylor Swift.

Este miércoles, el gigante del streaming lanzó su popular Spotify Wrapped, ofreciendo a los usuarios un vistazo personalizado a sus hábitos de escucha, además de revelar las tendencias globales del año. Los suscriptores ya pueden explorar sus artistas, canciones, géneros, álbumes y podcasts más escuchados, así como descubrir quiénes dominaron la plataforma.

Los artistas que encabezan las listas continúan dominando

Bad Bunny se alzó como el artista más reproducido globalmente en 2025, acumulando la impresionante cifra de más de 19.800 millones de reproducciones. Le siguen en la lista Taylor Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish, en ese orden.

Este logro marca un regreso a la cima para el artista urbano, quien previamente ostentó el codiciado título durante tres años consecutivos, comenzando en 2020. En los dos años anteriores, Swift había ocupado el primer puesto mundial, reclamándolo en 2023 y manteniéndolo en 2024, tras haber destronado a Bad Bunny. Ahora, el puertorriqueño recupera su posición dominante en el panorama musical global.

Taylor Swift lidera en la lista de artistas más reproducidos en EE. UU. ( AP Foto/Natacha Pisarenko )

En Estados Unidos, la lista de artistas más reproducidos es algo similar: Allí, Swift lidera, seguida por Drake, Morgan Wallen y Kendrick Lamar. Bad Bunny ocupa el quinto lugar.

El álbum más reproducido a nivel mundial fue, por supuesto, Debí tirar más fotos de Bad Bunny, seguido por la banda sonora de KPop Demon Hunters y tres lanzamientos de 2024: Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, SOS Deluxe: LANA de SZA y Short n' Sweet de Sabrina Carpenter, en ese orden.

En Estados Unidos, difiere ligeramente. El álbum más reproducido es I'm The Problem de Wallen, seguido por SZA, Bad Bunny, la banda sonora de KPop Demon Hunters y GNX de Lamar.

A nivel mundial, el título de la canción más reproducida es para la colaboración de Bruno Mars y Lady Gaga, “Die with a Smile”, que ha acumulado más de 1.700 millones de reproducciones. Luego sigue “Birds of a Feather” de Eilish, “APT.” de Mars y Rosé, “Ordinary” de Alex Warren y “DtMF” de Bad Bunny.

“Luther” de Lamar y SZA fue la canción más reproducida en Estados Unidos, seguida por “Die with a Smile”, “Ordinary”, “Birds of a Feather” y en quinto lugar, “TV Off” de Lamar y Lefty Gunplay.

¿Qué hay de nuevo con Spotify Wrapped este año?

Como cada año, hay algunas características nuevas. Estas incluyen la introducción de “Top Álbumes”, un ranking de fanáticos para mostrar a los usuarios dónde se ubican en las reproducciones de un artista, una función de “Edad de Escucha” que compara los hábitos de streaming de un usuario con los de su rango de edad y mucho más.

También hay algo llamado “Wrapped Party”, una función interactiva que permite a los usuarios comparar su Wrapped con otros usuarios de Spotify.

Estas adiciones difieren del año pasado, cuando algunos usuarios de Spotify se quejaron en las redes sociales de que Wrapped, que sufre cambios de diseño cada año, fue minimalista en 2024. Dijeron que carecía de características anteriores como “Top Ciudades”, “Audio Auras” y “Top Géneros”. Esta última ha sido reinstaurada para 2025.

Otras características revisadas en 2025 incluyen “Top Canciones”, que ahora permitirá a los usuarios ver cuántas veces reprodujeron sus 100 mejores pistas y un “Quiz de Canción Top”.

Spotify Wrapped en una economía de streaming

Los artistas más grandes, a nivel mundial, continúan ocupando los primeros lugares en Spotify Wrapped. Y eso no debería sorprender: están destacados prominentemente en todo el servicio de streaming, incluyendo sus listas de reproducción altamente influyentes, además de contar con fans leales y dedicados. Para los artistas independientes que pueden aparecer en el Wrapped de un oyente individual, acceder a un lugar destacado en la lista global requeriría miles de millones de reproducciones.

El streaming representa la mayor parte del dinero generado por la industria musical: el 84 % en Estados Unidos, según la Asociación de la Industria de Grabación de América.

Spotify es la plataforma más grande de todas, representa aproximadamente el 31 % de la cuota de mercado total, con un reporte de 713 millones de usuarios y 281 millones de suscriptores en más de 180 mercados. Eso es un aumento respecto a los 626 millones de usuarios y 246 millones de suscriptores de esta época el año pasado, respectivamente.