Spotify lanza una nueva versión de Wrapped con tus canciones principales de todos los tiempos

Spotify lanzó una nueva versión de Wrapped que recopila todo el historial de escucha de sus usuarios.

Cada año, la plataforma publica su popular resumen anual, conocido como Spotify Wrapped, donde muestra las canciones, artistas y géneros más escuchados durante los últimos meses. Sin embargo, esta vez la compañía decidió ir más allá.

Para celebrar los 20 años de su creación, Spotify presentó ‘Spotify 20: Tu fiesta del año’, una función que permite revisar toda la actividad musical acumulada desde que cada usuario abrió su cuenta.

La plataforma describió la herramienta como una “cápsula del tiempo personalizada” basada en los hábitos de escucha de cada persona.

Entre los datos incluidos aparecen la fecha en que el usuario utilizó Spotify por primera vez, la cantidad total de canciones únicas reproducidas, el primer tema escuchado en la plataforma y el artista más reproducido de toda su historia. Además, el sistema genera una playlist con las 120 canciones más escuchadas.

Spotify también transformará esas estadísticas en tarjetas diseñadas para compartir en redes sociales.

La función puede encontrarse dentro de la aplicación al buscar ‘Spotify 20’ o ‘Fiesta(s) del año’, aunque también se puede abrir directamente desde un enlace.

Traducción de Leticia Zampedri