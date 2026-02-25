La cantante Zara Larsson ha revelado que ha bloqueado a varios artistas en su Spotify personal.

La estrella del pop sueca respondió a una serie de preguntas rápidas en una entrevista filmada para la revista Cosmopolitan.

En una de las preguntas, se le pidió que nombrara a un artista que nunca aparecería en una de sus listas de reproducción.

“Hay tantos artistas que tengo bloqueados en Spotify”, respondió, y continuó: “Desde luego, no encontrarás una canción de Chris Brown. ¡Adiós!”.

Brown se declaró culpable de agredir a su exnovia, la superestrella del pop Rihanna, en 2009. En 2017, otra exnovia de Brown, Karrueche Tran, solicitó una orden de alejamiento del cantante durante cinco años tras alegar ante el tribunal que le enviaba amenazas violentas en mensajes de texto.

En la misma entrevista, Larsson dio opiniones francas sobre la música, sus mayores arrepentimientos en las redes sociales y las giras que no quiere volver a vivir.

La cantante de 'Midnight Sun' es famosa por su franqueza, para regocijo de sus fans, quienes elogiaron a Larsson en la sección de comentarios de YouTube.

“Me encanta su cruda honestidad y autenticidad. Ella lo es todo para mí”, escribió un fan.

“Es tan poco filtrada”, comentó otra persona, mientras que otra dijo: “Hay que estudiar la forma en que insultó a Chris Brown”.

Zara Larsson en los Grammy 2026 ( Reuters )

Recientemente, Larsson se hizo viral tras suplicar a sus fans que dejaran de cambiar la foto de su página de Wikipedia.

“¡Quienquiera que esté cambiando esta maldita foto de Wikipedia por otra foto, que pare! Dejen de hacerlo. Deténganse”, dijo en un video de TikTok.

“Nunca pararé. Nunca dejaré de cambiar esa foto por una bonita. Pueden parar ustedes, porque yo nunca lo haré”, expresó.

El video muestra a Larsson y a una amiga buscando en Google la imagen que quiere que aparezca en su página de Wikipedia.

“Lo digo en serio, basta ya”, concluyó.

Desafortunadamente, desde que Larsson publicó el video en TikTok, los fans aparentemente la han estado troleando cambiando la imagen por otras fotos más antiguas.

Larsson publicó su quinto álbum de estudio, Midnight Sun, el 26 de septiembre del año pasado, y recibió críticas positivas. El disco le trajo su cuarto tema número uno en Suecia y también se situó entre los 40 primeros en el Reino Unido y otros países de todo el mundo.

Traducción de Sara Pignatiello