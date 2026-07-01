Usuarios de WhatsApp: las dos cosas que necesitas saber sobre la actualización de la app de mensajería

WhatsApp lanzó uno de sus mayores cambios hasta la fecha y ya no funcionará únicamente con números de teléfono.

La nueva función, los nombres de usuario, permite que las personas elijan una palabra en lugar de un número y que otros las agreguen utilizando esa palabra.

Su objetivo es evitar que las personas tengan que compartir sus números de teléfono con quienes no desean que tengan esa información. Además, podría facilitar el intercambio de datos, ya que un nombre de usuario probablemente sea más fácil de recordar y compartir.

Pero viene con un par de advertencias importantes para cualquiera que esté pensando en utilizar la nueva función.

Lo primero y más importante es que ya se pueden reclamar los nombres de usuario, aunque la función no se lanzará oficialmente hasta finales de este año. Para ello, ve a la configuración de WhatsApp (si no la ves, puede que tengas que actualizarla) y selecciona la opción. También aparecerán avisos en la aplicación.

Es importante registrarte como usuario, ya que probablemente habrá mucha demanda. Por lo tanto, cuanto antes te registres, más probabilidades tendrás de conseguir un nombre en particular, sobre todo si es común o valioso.

En segundo lugar, es importante elegir ese nombre de usuario con cuidado. Esto es fundamental si quieres proteger tu privacidad y dificultar que desconocidos se pongan en contacto contigo.

Lo más seguro sería no usar el mismo nombre de usuario que en otras redes sociales o usar una versión sencilla de tu nombre. Así, será mucho más difícil que desconocidos adivinen tu nombre de usuario y te envíen mensajes, si eso te preocupa.

WhatsApp ofrece una función para evitar este problema: una “clave”. Se trata de una configuración opcional que requiere que cualquier persona que intente agregarte por primera vez necesite tu clave además de tu nombre de usuario. Dado que la clave será mucho más difícil de adivinar, garantizará tu privacidad.

Los usuarios también pueden optar por no usar la función de nombre de usuario y seguir utilizando WhatsApp como hasta ahora. WhatsApp seguirá funcionando con números de teléfono, y los usuarios deberán registrarse con uno al empezar a usar la aplicación.

Traducción de Olivia Gorsin