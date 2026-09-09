China responde a acusaciones de EEUU de destilación "maliciosa" de IA antes de reunión Trump-Xi

China respondió el miércoles a las afirmaciones de Estados Unidos de que desarrolladores chinos de inteligencia artificial participan en esfuerzos “agresivos y maliciosos”, a escala industrial, para extraer capacidades de sistemas estadounidenses de IA de vanguardia.

El FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura emitieron el martes un aviso conjunto de ciberseguridad en el que señalaron que desarrolladores chinos de inteligencia habían extraído, o “destilado”, capacidades de modelos estadounidenses de IA de vanguardia como Claude, de Anthropic; GPT, de OpenAI; Gemini, de Google, y Grok, de SpaceXAI, “desde al menos finales de 2024”.

El aviso mencionó a las empresas chinas DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI y Z.ai, y afirmó que las actividades se realizaron “probablemente con conocimiento del gobierno chino”.

En Beijing, el Ministerio de Exteriores instó a Estados Unidos a “abstenerse de hacer acusaciones infundadas o difamaciones” contra China. Añadió que tanto China como Estados Unidos son grandes potencias en IA y deberían reforzar la cooperación.

“El desarrollo de la IA en China es el resultado de una autosuficiencia y fortaleza tecnológicas de alto nivel", señaló el vocero del ministerio, Mao Ning, en una conferencia de prensa rutinaria. "Mantenemos que todas las partes deben fortalecer la cooperación para promover un desarrollo de la IA que sea abierto, inclusivo, de beneficio universal y orientado al bien común”.

Se espera que la gobernanza de la IA figure en las conversaciones previstas para finales de este mes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping.

El aviso de Estados Unidos indicó que las empresas chinas de IA “canalizan las solicitudes de destilación a través de múltiples vías para obtener acceso no autorizado, violando en consecuencia los términos de uso de las empresas estadounidenses de IA”.

“Las empresas de IA con sede en China están llevando a cabo actividades de destilación agresivas, maliciosas y dirigidas a escala industrial que extraen funcionalidades y capacidades propietarias restringidas de los modelos estadounidenses de IA de vanguardia”, señaló.

Las agencias también acusaron a las empresas chinas del sector de lograr ahorros de costos para sus campañas de destilación “mediante la adquisición al por mayor de suscripciones premium de las empresas estadounidenses de IA, compartidas entre equipos de desarrolladores”.

Modelos chinos de IA como el potente Kimi K3, de Moonshot, han ido ganando terreno en Estados Unidos, entre otros lugares. Algunos los consideran alternativas más eficientes y asequibles frente a los modelos estadounidenses de vanguardia, incluso cuando las restricciones encabezadas por Estados Unidos han impedido que China acceda a algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo.

El aviso conjunto de esta semana contiene más detalles que acusaciones anteriores de Estados Unidos contra desarrolladores chinos de IA. Anthropic y OpenAI también han formulado acusaciones similares. Beijing sostiene que las afirmaciones estadounidenses carecen de fundamento.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes en un acto en la Cox School of Business de la Southern Methodist University en Dallas, Texas, que China “nunca podrá ponerse por delante” de Estados Unidos en IA.

“Los chinos destilan nuestros modelos y nunca podrán ponerse por delante de nosotros”, afirmó.

DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI y Z.ai no respondieron a una solicitud de comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.