Falla de ChatGPT: el chatbot de OpenAI deja de funcionar debido a una importante interrupción del servicio

ChatGPT quedó fuera de servicio debido a una importante interrupción del servicio.

Los visitantes del chatbot de OpenAI observaron una serie de comportamientos extraños, entre ellos, que el sitio intentara descargar un archivo inusual.

Los usuarios bromearon diciendo que la interrupción del servicio significaba que tendrían que usar su propio cerebro en el trabajo. Pero también provocó una serie de problemas en otros sitios web y aplicaciones, muchos de los cuales dependen de OpenAI para sus funciones de inteligencia artificial.

Tras declarar que estaban al tanto del problema, OpenAI declaró que encontró una solución y está evaluando si había funcionado. El problema también afectó a Codex, la herramienta de OpenAI para usar ChatGPT en programación.

Algunos usuarios reportaron problemas similares en otros chatbots de la competencia, como Claude de Anthropic y Grok de X. Sin embargo, parecían ser de menor alcance y seguían funcionando para muchos visitantes.