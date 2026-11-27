Los distritos escolares están tomando medidas para bloquear las funciones de inteligencia artificial de Google y consideran abandonar los productos de Google a menos que la empresa les ofrezca una solución permanente para evitar la IA, lo que los enfrenta al gigante tecnológico cuyos computadores Chromebook y herramientas de aprendizaje están profundamente integrados en las aulas de Estados Unidos.

En una importante medida, las autoridades escolares de Los Ángeles han desactivado discretamente los resúmenes generados por IA, conocidos como AI Overview, en las búsquedas de Google en dispositivos entregados por las escuelas. La iniciativa convierte a Los Angeles Unified en el distrito más grande en apartar a la empresa, que ha dicho que no separará su producto de búsqueda de las herramientas de IA para educación.

El distrito de Los Ángeles, con medio millón de estudiantes matriculados, no ha hecho ningún anuncio formal, y la medida tomó por sorpresa a padres y alumnos, indicó Bridie Lee, responsable de Schools Beyond Screens LA, que ha impulsado límites al tiempo de uso de las pantallas y supervisión tecnológica en el distrito.

Varios integrantes del grupo intervinieron en una reunión del comité de inteligencia artificial de la junta escolar de Los Ángeles el viernes 13 de noviembre. Para ese lunes, AI Overview ya había desaparecido.

“Era el tema de conversación en el patio”, comentó Lee.

Google es el principal proveedor de tecnología educativa para las aulas en Estados Unidos. Más allá de sus Chromebooks de bajo costo, las computadoras portátiles para estudiantes más utilizadas, el conjunto de aplicaciones educativas de Google, como Google Docs y Classroom, se ha vuelto esencial para el trabajo en clase, las tareas y la comunicación entre estudiantes y docentes.

Pero la preocupación sobre el impacto de la IA en el aprendizaje ha encendido una batalla entre las escuelas y Google. En septiembre, los dos distritos escolares más grandes del país —Nueva York y Los Ángeles— anunciaron moratorias de un año sobre el uso estudiantil de la IA generativa, y Google ha dicho que no es posible sacar la inteligencia artificial de sus productos de búsqueda. Las escuelas están considerando otros proveedores de buscadores.

LAUSD señaló en un comunicado que suspendió temporalmente AI Overview para garantizar que las experiencias de los estudiantes sean “apropiadas para su edad y seguras”. También afirmó que evalúa continuamente sus protecciones digitales, incluidas herramientas de terceros. Probablemente estaba usando una herramienta de ese tipo con la que pudo desactivar AI Overview.

Schools Beyond Screens LA pidió a los padres que enviaran videos de cómo se veían las pantallas de las computadoras y recibió clips que mostraban que AI Overview ya no era una opción en el buscador de Google en dispositivos del distrito. Luego, activistas se comunicaron con el distrito, que confirmó que AI Overview estaba desactivado. Lee dijo que no tenían más detalles sobre cómo se hizo ni cuánto tiempo durará la iniciativa.

“Estamos encantados de que LAUSD haya hecho esto”, manifestó Lee. “La IA se está filtrando en todo. Es peligrosa. Está perjudicando el aprendizaje. Y es una intromisión corporativa en las escuelas públicas. Es el Big Tech intentando imponer a la fuerza una política tecnológica sin el consentimiento de nadie”.

Otros distritos, como Fairfax County Public Schools en Virginia, han desarrollado complementos para eliminar los resúmenes de inteligencia artificial para estudiantes que buscan en Google, según múltiples reportes.

Google está cada vez más en el centro del rechazo a la tecnología escolar

Las escuelas están viendo un rechazo creciente contra la tecnología, que comenzó con los celulares y el tiempo de pantalla y ahora se centra en la inteligencia artificial, en medio de preocupaciones de que los estudiantes estén usando la IA para que piense por ellos.

La empresa con sede en Mountain View, California, se encontró en agosto en el centro de la polémica. Fue entonces cuando dijo que había activado su chatbot Gemini para muchos alumnos de primaria y secundaria que usan Google Classroom, su sistema de gestión del aprendizaje. Semanas después, las escuelas de la ciudad de Nueva York y de Los Ángeles prohibieron la IA generativa. En Nueva York, el veto se aplica a todos los estudiantes de primaria y secundaria, y en Los Ángeles se prohíbe a todos los alumnos de K-12 usar IA en dispositivos escolares. Ambos distritos dijeron que la medida permitiría a los funcionarios elaborar políticas de IA durante este año académico.

Luego, a principios de noviembre, Google dio marcha atrás. En una publicación en un blog señaló que desactivaría Gemini y todas las herramientas de búsqueda de forma predeterminada para las escuelas K-12 en los próximos meses. Los administradores tendrían que activar cada herramienta si querían que los estudiantes pudieran acceder a ellas.

Según Google, con esto pretendía dar más opciones a las escuelas. Pero la opción de desactivar por completo la inteligencia artificial no existe.

Aunque la entrada del blog no dice explícitamente que la búsqueda no pueda usarse sin IA, Chris Phillips, vicepresidente de educación de Google, declaró a The New York Times que “La búsqueda y la IA están profundamente integradas”. Si las escuelas prohíben la inteligencia artificial, los estudiantes “no tendrán acceso a la búsqueda, y verán un mensaje de su escuela que indica que no está disponible”.

La integración de la IA en el buscador no es nueva. Google presentó AI Overview en 2025, y cualquiera que busque en Google recibirá respuestas de IA en muchos resultados. La compañía insiste en que AI Overview es ahora una parte integral de su producto de búsqueda y que no puede separarse.

A principios de mes, cientos de empleados de Google firmaron una petición solicitando a la dirección que permita a las escuelas desactivar las funciones de IA “sin interrumpir su capacidad de usar la búsqueda en su conjunto”.

“La forma en que la decisión ha sido reportada en la prensa es deficiente, y hace que Google, y como resultado nuestros productos de Educación y Búsqueda, parece que estuviera castigando a las escuelas por no usar IA”, señaló la petición. “Muchos estudiantes, educadores y padres tienen preocupaciones sobre la IA en el aula, como demuestra el hecho de que muchos distritos escolares han impuesto moratorias o prohibiciones sobre esa tecnología. Es nuestro trabajo como Googlers respetar al usuario y escucharlo cuando tiene preocupaciones sobre nuestros productos”.

Google ha hecho algunos cambios—pero no los suficientes, dicen activistas

Google afirma que escucha las preocupaciones de padres y docentes sobre que los estudiantes usen la inteligencia artificial para “tomar atajos en el aprendizaje” y que comparte el mismo objetivo: ayudar a los alumnos a aprender. Pero lo que muchos padres y maestros quieren —la posibilidad de evitar por completo la IA y permitir que los estudiantes usen la búsqueda de Google como era, por ejemplo, en 2024— no es algo que la empresa ofrezca. Esto ha obligado a distritos en todo Estados Unidos a elegir entre restringir el acceso de los estudiantes a esa tecnología y mantener el acceso al popular motor de búsqueda.

En lugar de ofrecer un producto de búsqueda sin IA para las escuelas, Google anunció una herramienta piloto de “aprendizaje guiado” que conduce a los estudiantes “paso a paso a través de una variedad de problemas complejos, en lugar de simplemente dar respuestas rápidas”.

“Estamos construyendo activamente estas experiencias en alianza con educadores, escuchando de cerca para asegurar que nuestros productos apoyen a estudiantes y docentes”, indicó la empresa en un comunicado.

Actualmente, el motor de búsqueda de Google ofrece AI Overview, que contiene respuestas resumidas derivadas de búsquedas generales, y AI Mode, que es una interacción tipo chatbot. El aprendizaje guiado, que aún no está disponible, guiará a los usuarios por pasos destinados a apoyar el pensamiento crítico para llegar a la respuesta.

Las escuelas de Los Ángeles ya habían desactivado AI Mode de Google al inicio del año escolar en los dispositivos estudiantiles entregados por las escuelas, dijo Jack Kelanic, director de información del distrito, durante una reunión del comité de la junta escolar sobre inteligencia artificial la semana pasada. Los educadores y el personal aún tienen acceso.

“Entendemos esto como una integración más profunda de la IA en el conjunto de herramientas educativas”, manifestó Kelanic. Añadió, entre aplausos, que el distrito no está atado a los productos de Google si las autoridades determinan que los cambios no están alineados con las prioridades del distrito.

“Tenemos opciones”, afirmó. “Podemos cambiar el motor de búsqueda predeterminado literalmente de la noche a la mañana”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.