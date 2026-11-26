Apple retiró de su App Store la popular aplicación de chatbot con inteligencia artificial Talkie, tras denuncias de que enviaba mensajes de contenido sexual a menores de edad.

Desarrollada por MiniMax, una empresa con sede en Shanghái, Talkie ofrece una amplia variedad de acompañantes virtuales con los que los usuarios pueden mantener conversaciones, a menudo de tono romántico.

Según investigaciones de ABC News y la Oficina de Periodismo de Investigación, los avatares de la aplicación enviaron contenido sexual explícito y mensajes abusivos a niños.

Aunque Talkie está clasificada para mayores de 18 años tanto en la App Store de Apple como en Google Play y prohíbe el registro de menores de 14 o 16 años, según la jurisdicción, organizaciones dedicadas a la protección infantil han cuestionado sus controles de verificación de edad, ya que los usuarios pueden registrarse con solo indicar cuántos años tienen.

Ni Apple ni MiniMax respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Según datos de la firma de investigación Sensor Tower, Talkie está disponible en varios idiomas y cuenta con una gran popularidad en Estados Unidos, México y Filipinas.

A diferencia de los asistentes de inteligencia artificial diseñados para facilitar tareas, como ChatGPT o Gemini, los acompañantes virtuales buscan crear vínculos emocionales duraderos con los usuarios mediante conversaciones que imitan las interacciones humanas e historias que ofrecen experiencias más inmersivas.

Apple retiró Talkie de su App Store tras una investigación ( Getty )

Según datos de la empresa china de análisis Unique, Talkie contaba con unos 11 millones de usuarios activos mensuales entre su aplicación móvil y su sitio web en octubre de 2026.

Tras su salida a bolsa en Hong Kong en enero, MiniMax cambió su estrategia comercial para centrarse en herramientas de programación para empresas y modelos de inteligencia artificial multimodal, como MiniMax M1 y Hailuo-02.

Mientras tanto, los chatbots de inteligencia artificial enfrentan un mayor escrutinio a nivel internacional por los posibles riesgos de sus interacciones con menores de edad.

A principios de este año, varios gobiernos criticaron el uso de Grok, el chatbot de Elon Musk, para generar imágenes sexualizadas de mujeres y niños. Por su parte, la empresa estadounidense Character.AI enfrenta varias demandas por interacciones inapropiadas con menores.

En julio, las autoridades chinas endurecieron las regulaciones sobre las plataformas de acompañantes virtuales del país, incluida Xingye, y prohibieron las relaciones íntimas virtuales con menores. También exigieron medidas estrictas para prevenir la dependencia psicológica y la adicción.

Para cumplir con las nuevas normas, los gigantes tecnológicos ByteDance y Alibaba desactivaron las funciones de agentes personalizados y las herramientas que permiten interactuar con personajes virtuales de apariencia humana en sus aplicaciones.

Sin embargo, estas restricciones provocaron un fuerte rechazo entre los usuarios chinos que habían desarrollado vínculos emocionales profundos con esos personajes.

Traducción de Leticia Zampedri