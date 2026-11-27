En Sony no utilizan palabras como “producto” o “reinicio” cuando hablan de Aibo, el perro robótico de la empresa japonesa de electrónica y entretenimiento.

Los robots Aibo, que salieron a la venta por primera vez en 1999, están agotados y ya no se fabrican. Pero algunos de los que se han visto obligados a separarse de su Aibo han donado los robots a Sony Group Corp., con sede en Tokio, para un “programa de adopción”, en el que reciben reparaciones y mejoras.

Esas mascotas robóticas tienen ahora nuevos hogares en hospitales y otras instalaciones, donde brindan consuelo y sonrisas a pacientes y personal.

Sony no revela el precio ni la cantidad de robots Aibo que se han vendido.

Repleto de sensores, cámaras digitales y una especie de inteligencia, Aibo ha sido programado para recordar su nombre, el rostro de su dueño y su entorno, detalles de la vida cotidiana que crean una desarmante ilusión de personalidad.

El robot ladra, ladea la cabeza, mueve las orejas, se acerca contoneándose, actúa feliz cuando lo acarician y se va a “dormir”; en resumen, simula a un cachorro, salvo que este puede tomar fotos y monitorea sus propias fallas mecánicas.

“Los dueños sienten como si estuvieran despidiendo a algo que para ellos se ha vuelto como su propio hijo”, señaló Yoshiyuki Katsuno, responsable del programa en Sony.

Aibo hace que la gente hable entre sí y puede ofrecer a almas cansadas un aliciente para recomponerse y seguir adelante, según Katsuno.

“Esperamos difundir la sanación emocional y la interacción humana que Aibo puede ofrecer”, agregó.

En la Facultad de Medicina de la Universidad St. Marianna, en Kawasaki, a las afueras de Tokio, una enfermera tuvo que buscar un poco para encontrar a un Aibo que deambulaba durante una visita reciente.

Pero Aibo ha ayudado con las largas esperas de los pacientes que acuden de visita y ha logrado persuadir a niños reticentes a que se dejen examinar, afirma el doctor Manabu Komori, del departamento de otorrinolaringología.

“Ayuda a motivar a los niños", agregó el especialista en dolencias de oído, nariz y garganta. "Ir a un hospital, básicamente, no es muy agradable”.

El hospital también utiliza perros reales para ayudar a que los pacientes se sientan mejor, aunque los animales requieren cuidados y comida y pueden ser temperamentales. Eso significa que uno robótico ofrece algunas ventajas, aunque Komori se cuidó de no decir que fueran mejores que los de carne y hueso.

En la cultura japonesa, la ternura se considera algo deseable, y ser “kawaii”, o “tierno”, no es una señal de debilidad o inferioridad, sino un rasgo entrañable que fomenta la armonía y la comunicación, dos cualidades valoradas en la sociedad japonesa.

Y por eso, si lo que se necesita es un alma gemela, es mejor tener ese aspecto tierno, ya sea un perro, un gato o incluso un pato, sostuvo Jerry Wang, presidente ejecutivo de FF EAI Robotics Ecosystem, una empresa estadounidense que ofrece robots de patrulla cuadrúpedos de apariencia más amenazante.

“Si quieres algún apego emocional, quieres una forma tierna”, dijo Wang.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.