Spotify sufre una caída masiva: miles de usuarios reportan problemas y la aplicación deja de funcionar

Spotify sufrió una importante interrupción de su servicio.

Los usuarios reportaron problemas para escuchar música y, en algunos casos, se encontraron con un mensaje de error que indicaba que “algo salió mal”.

Sin embargo, la falla parece afectar solo a algunos usuarios y a determinadas funciones de la aplicación. Algunas personas señalaron que podían reproducir música con normalidad, pero que al buscar otras canciones o artistas no obtenían resultados o aparecía un mensaje de error.

Otros usuarios indicaron que los problemas se limitaban a la aplicación móvil, mientras que la versión de escritorio funcionaba con normalidad. Por ello, una posible solución temporal consiste en probar otras funciones de la plataforma o acceder desde un dispositivo diferente.

Según el sitio de seguimiento DownDetector, los problemas comenzaron poco antes de las 10:00 a. m. (hora del Este).

“Somos conscientes de algunos problemas y los estamos investigando”, publicó la compañía en su cuenta oficial de X, antes Twitter. Spotify no ofreció más detalles sobre el origen de la falla ni indicó cuándo podría quedar resuelta.

A diferencia de muchas otras grandes plataformas tecnológicas, la empresa no cuenta con una página oficial en su sitio web para informar sobre el estado de sus servicios.

Spotify asegura tener alrededor de 800 millones de usuarios en 184 países, incluidos unos 300 millones que pagan una suscripción mensual.

Traducción de Leticia Zampedri