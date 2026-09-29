Las búsquedas en internet sobre cómo sobrevivir a un apocalipsis provocado por la IA se dispararon en las últimas semanas, en medio del temor a que esta tecnología pueda acabar con la humanidad.

Según Google Trends, las búsquedas de la frase “¿nos matará la IA a todos?” aumentaron más de un 5.000 % en septiembre respecto del mes anterior, en medio de la repercusión que generó la advertencia de un exinvestigador de Anthropic, quien acusó a la industria de estar “jugando con nuestras vidas”.

El interés no se limitó a la inteligencia artificial. En el último mes, las búsquedas de “qué necesitas para sobrevivir” aumentaron un 1.026 %, mientras que consultas como “pastillas purificadoras de agua”, “guía de recolección” y “cómo fabricar herramientas de piedra” crecieron más de un 500 %.

En conjunto, estas búsquedas reflejan un creciente interés por adquirir conocimientos básicos de supervivencia, desde conseguir agua y alimentos hasta encontrar refugio y prestar primeros auxilios.

La aplicación de aprendizaje Nibble analizó esta tendencia en un informe, en el que sugirió que el fenómeno podría estar relacionado con una creciente conciencia sobre cuánto dependen las personas de sus teléfonos para acceder a conocimientos prácticos.

“A la mayoría nunca nos enseñaron estas cosas porque, durante décadas, no las necesitamos”, señala el informe.

“Estas búsquedas no son tanto una señal de pánico como una muestra de que, por primera vez, las personas están tomando conciencia de todo lo que no saben”.

open image in gallery Un grupo de personas sostiene pancartas durante una protesta del grupo de acción cívica PauseAI UK frente a Downing Street, en el centro de Londres, el 16 de septiembre de 202 ( AFP/Getty )

Uno de los escenarios catastróficos que plantean algunos investigadores ante la posible aparición de una superinteligencia capaz de aprender por sí misma es que esta interrumpa las redes de telecomunicaciones y otras infraestructuras críticas mediante ciberataques.

En ese escenario, las personas podrían quedarse sin acceso a internet para buscar información o comunicarse con otros durante una emergencia.

Sin embargo, según la historiadora Hannah Platts, el creciente interés por los consejos de supervivencia no necesariamente responde solo al temor a una IA fuera de control, sino que también podría ser una reacción a un mundo cada vez más digitalizado.

“La historia demuestra que los periodos de rápidos avances tecnológicos suelen despertar una fascinación por formas de vida más antiguas y sencillas”, explicó Platts, experta de Nibble, a The Independent.

“A medida que avanza la tecnología, la idea de una vida más sencilla suele resultar reconfortante. El interés por habilidades antiguas y formas tradicionales de hacer las cosas quizá no refleje tanto un deseo de escapar del mundo moderno como la necesidad de reconectar con prácticas tangibles que pueden brindar cierta sensación de control en momentos de grandes cambios”.

Otros expertos sostienen que los temores en torno a la superinteligencia podrían estar sobredimensionados por un reducido grupo de voces dentro de la industria de la IA y no corresponderse con las capacidades actuales de los modelos más avanzados.

“En mi opinión, gran parte de este pánico parece estar impulsado tanto por la dinámica del mercado como por la propia tecnología”, afirmó Yurii Nakonechnyi, cofundador y director de tecnología de la empresa de ingeniería de software Sombra.

“Los modelos siguen volviéndose más inteligentes y estas preocupaciones no carecen por completo de fundamento. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de la superinteligencia de la que hablan los titulares, y la renuncia de un puñado de desarrolladores de alto perfil, por muy sinceras que sean sus inquietudes, no cambia esa realidad”.

Traducción de Leticia Zampedri