Calor extremo agrava la presión en zonas con centros de datos y aviva el debate sobre la IA

La piscina de Eileen Castle, la única en varias manzanas a la redonda, fue en su día un refugio para los niños del vecindario en los calurosos días de verano.

Sin embargo, aunque las temperaturas se dispararon esta semana, Castle, de 82 años, dijo que no llenará la piscina; no con el centro de datos detrás de su casa zumbando con el sonido de sus aires acondicionados industriales y con sus generadores de diésel de respaldo expulsando humo en momentos inesperados.

“Pienso en la calidad del aire, el agua, qué efectos tiene en los niños de la zona”, comentó desde el escalón de la entrada de su casa, mientras los niños pasaban a toda velocidad en sus bicicletas.

El calor como el que se extiende por el este de Estados Unidos eleva la demanda de electricidad de los centros de datos, lo que aumenta la presión que ejercen sobre las redes eléctricas y empeora la calidad del aire en las zonas aledañas. El impacto en comunidades como el vecindario Sacred Heart, con una gran diversidad racial y ubicado en Lowell, Massachusetts, subraya por qué la industria de la inteligencia artificial siente tanta presión por las instalaciones que surgen con rapidez.

En todo Estados Unidos, a los centros de datos se les culpa cada vez más de una serie de males ambientales. Algunas figuras de la industria tecnológica sostienen que estas instalaciones se han convertido en los receptores de las preocupaciones por los cambios económicos y sociales más amplios que plantea el auge de la IA.

Pero en días sofocantes, es difícil no ver los efectos en el vecindario de Castle, que el gobierno estatal ha designado como una zona que enfrenta mayores riesgos ambientales y de salud debido a una población que históricamente ha sido excluida de la toma de decisiones políticas.

“En su mayoría son familias de bajos ingresos y trabajadoras, miembros de familias que trabajan duro todos los días solo para tratar de poner comida en la mesa”, señaló la representante estatal demócrata Tara Hong, que representa un distrito con una fuerte presencia camboyano-estadounidense en Lowell, una ciudad de unos 115.000 habitantes al noroeste de Boston.

“Es un lugar inclusivo y ese centro de datos está justo en medio de todo”, señaló.

Los centros de datos requieren más recursos para afrontar las olas de calor

Una ola de calor es “casi la peor situación para la operación de un centro de datos”, afirmó Shaolei Ren, profesor de la Universidad de California en Riverside, que ha estudiado el costo ambiental de la IA. Los estantes de servidores informáticos de un centro de datos se calientan y suponen un desafío para la red eléctrica y para el sistema de agua, explicó.

Ren indicó que hay dos maneras de mantener los centros de datos funcionando sin interrupción: la refrigeración basada en sistemas de enfriamiento, que consume mucha energía, y el enfriamiento evaporativo, que consume mucha agua.

Algunos centros de datos recurren a generadores de diésel de respaldo como una “medida preventiva” para reducir la probabilidad de un apagón, dijo Ren. Si la red está muy presionada, los operadores podrían pedir a los operadores de centros de datos que enciendan sus generadores como “la última línea de defensa”, agregó.

Las emisiones de diésel pueden tener efectos perjudiciales para la salud humana, incluso con exposiciones de corto plazo. Si se encienden demasiados generadores de diésel para suministrar electricidad durante las olas de calor, eso podría ser “un desastre para la calidad del aire local”, advirtió Ren.

Markley Group, el operador del centro de datos de Lowell, dijo que ha plantado más de 2.000 árboles en los alrededores para mejorar la calidad del aire. El director general, Jeff Markley, señaló en un comunicado a The Associated Press que la empresa ha encendido los generadores en una emergencia solo unas cuantas veces.

“No se hacen funcionar de manera proactiva ni continua; se activan únicamente durante una interrupción real del suministro eléctrico para mantener en línea los sistemas críticos, además de una breve prueba semanal de unos cinco minutos por unidad, operando un generador a la vez”, explicó.

Un centro de datos surgió donde una fábrica de pasta elaboraba espaguetis

Markley dijo que eligió Lowell por su abundante agua para enfriamiento —suministrada por el mismo río Merrimack que impulsó las fábricas textiles del siglo XIX durante la Revolución Industrial. Afirmó que la instalación de Lowell utiliza alrededor de 446.678 litros (118.000 galones) de agua al día en el pico del verano, una pequeña fracción del consumo diario de la ciudad.

Castle, que ha vivido en la localidad toda su vida, fue una de las personas que dieron la bienvenida a Markley Group hace una década, cuando comenzó a construir en el sitio de una fábrica abandonada de espaguetis Prince que había empleado a generaciones de vecinos de 1939 a 1997. Pero hace unos dos años, cuando la empresa instaló su segundo tanque de enfriamiento detrás de su piscina elevada, junto con un número creciente de cámaras de vigilancia, la relación se deterioró.

En respuesta a la creciente oposición, el Concejo Municipal de Lowell votó 10-0 en febrero para aprobar una moratoria que impide durante un año una mayor expansión de centros de datos.

El uso de electricidad por parte de los centros de datos ha crecido en los últimos años, afirmó Jonathan Koomey, investigador que ha estudiado estos almacenes de computación durante 30 años. Pero es “muy claramente un fenómeno local”, sostuvo. A escala nacional, Koomey indicó que el crecimiento de la demanda ha sido moderado en los últimos años y no espera que eso cambie.

“Esto no es una crisis nacional. No es un crecimiento explosivo a escala nacional”, afirmó. Pero en las comunidades que rodean los centros de datos hay costos ambientales, costos económicos locales, tráfico y otras preocupaciones que deben tenerse en cuenta, agregó.

Cuando las temperaturas suben a 37 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) o más —como se espera que ocurra esta semana en Nueva Inglaterra— es más difícil expulsar el calor de un centro de datos. Mantenerlo fresco entonces requiere más energía, como ocurre con edificios comerciales y viviendas. Eso puede tensar las redes eléctricas y puede suponer un “riesgo real” de cortes de energía, dijo Koomey.

Esa tensión es distinta del típico pico veraniego por el aire acondicionado. En esos casos, los operadores del sistema lidian con “muchas cargas pequeñas” que “no están coordinadas al 100%” cuando las personas encienden los aires acondicionados de sus casas, lo cual beneficia al sistema eléctrico, explicó Koomey.

“Uno de los desafíos que enfrentan los operadores de centros de datos es que estos centros de datos son cargas bastante grandes. Son lo suficientemente grandes como para que tengan que pensar en cómo coordinarlas y asegurarse de que no se desconecten todas al mismo tiempo o se conecten todas al mismo tiempo”, señaló.

La North American Electric Reliability Corporation, una organización sin fines de lucro que desarrolla y hace cumplir normas para la industria de servicios públicos, emitió recientemente una alerta sobre los “desafíos sin precedentes por un aumento de grandes consumidores de energía” y elaboró directrices para mitigar los “riesgos inmediatos” que plantean los centros de datos de IA.

A medida que los servidores se calientan, crecen las tensiones comunitarias por los centros de datos

Las tensiones fueron tan altas en Lowell esta semana que la policía retuvo temporalmente a una niña de 14 años que habló fuera de turno en un foro comunitario organizado por la ciudad para recabar opiniones sobre la zonificación de centros de datos.

“¡No estoy lastimando a nadie! ¡Simplemente no queremos centros de datos!”, gritó la niña el lunes por la noche, después de que los agentes la escoltaran fuera del auditorio de una escuela secundaria.

Una coalición de opositores a los centros de datos choca cada vez más con electricistas empleados por Markley y otros partidarios de los centros de datos, quienes dicen que la instalación fortalece los vínculos de Lowell con la industria tecnológica.

Tras ser criticado por llamar a la policía a la conflictiva reunión y luego pedir a un agente que retirara a la niña, el alcalde de Lowell, Erik Gitschier, cuyo cargo es no partidista, dijo a la emisora local de radio hablada WCAP que no conocía la edad de la menor en ese momento y defendió sus esfuerzos por tratar de mantener el decoro en un tema que, según él, merece debate.

“Hacía calor. Había gente con posiciones definidas y apasionadas, y estaban gritando”, señaló.

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Huamani contribuyó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.