Empresas de IA deben divulgar su impacto ambiental y usar energía limpia, dice jefe de la ONU

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió el martes a las empresas de inteligencia artificial que publiquen información sobre la contaminación por dióxido de carbono que generan, junto con el agua y la tierra utilizadas para impulsar sus operaciones.

En una llamada a la acción en un discurso durante la London Climate Action Week, Guterres propuso la Iniciativa de Transparencia Ambiental de la IA, y afirmó que las empresas de IA deberían medir y divulgar el impacto de su tecnología, cada vez más demandada.

Las voces críticas han señalando a ese impacto como un motivo para frenar el rápido crecimiento de los centros de datos y estas empresas han enfrentado una presión creciente, tanto de gobiernos como a nivel local en zonas con centros de datos que mantienen en marcha la IA, que reclaman más transparencia y reportes más estandarizados en toda la industria.

Guterres afirmó que las empresas de IA también deberían comprometerse a abastecer sus instalaciones con electricidad producida con tecnologías renovables, como la eólica y la solar, para 2030.

“No más costos ocultos”, expresó Guterres en la mayor conferencia climática independiente de Europa. “No más trasladar la carga a quienes menos pueden soportarla. Es hora de decir la verdad”.

Las necesidades de la IA están creciendo

Muchas grandes empresas tecnológicas han prometido abastecer sus operaciones con fuentes más limpias, algunas para finales de la década. Algunas planean hacerlo especialmente con energía solar y nuclear, incluidas las gigantes tecnológicas Amazon y Google.

Pero la carrera por desplegar la IA ha complicado esos compromisos y ha disparado las emisiones de gases de efecto invernadero, que provienen de la quema de combustibles como el petróleo, el carbón y el gas, y calientan el planeta. Las barreras regulatorias también han obstaculizado proyectos favorables al clima.

Actualmente, el carbón aporta alrededor del 30% de la electricidad consumida por los centros de datos a nivel mundial, según la Agencia Internacional de la Energía. La energía renovable —principalmente eólica, solar e hidroeléctrica— suministra cerca del 27%; el gas natural, el 26%, y la nuclear, el 15%. Se espera que las renovables cubran apenas la mitad de esa demanda durante los próximos cinco años.

A medida que la IA se expande, muchos, incluido Guterres, han destacado su capacidad para acelerar soluciones climáticas. Podría mejorar la eficiencia energética y reducir la contaminación y las emisiones.

Al mismo tiempo, la huella ambiental de los centros de datos ya rivaliza con la de algunos de los países más grandes del mundo, según un informe de la ONU publicado a principios de este mes.

Ese informe también indicó que el agua, el uso de energía y la contaminación asociados con la IA se duplicarán en apenas cuatro años. Los centros de datos necesarios para impulsar la IA suponen alrededor del 1,5% del consumo mundial de electricidad en 2025, y representarán casi el 3% del uso mundial de electricidad proyectado para 2030.

“A pesar de estas preocupaciones evidentes, a menudo se deja a las comunidades sin información sobre el impacto ambiental de la infraestructura que se levanta a su alrededor”, manifestó Guterres en sus declaraciones.

La ONU sigue dando la alarma con urgencia

El jefe de la ONU lleva mucho tiempo instando al mundo a tomar en serio la acción climática, y volverá a reunir a líderes en la Conferencia anual de las Partes, este año en Turquía, para negociar planes.

Al abordar la IA el martes, Guterres señaló que era sólo uno de varios pasos que, según dijo, deben tomarse para mantener al mundo por debajo del límite de calentamiento de 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) en comparación con la era preindustrial, un objetivo fijado durante el Acuerdo de París de 2015.

El año pasado fue la primera vez que el promedio de temperatura de tres años superó ese umbral.

“Todo gran emisor debe acelerar la acción”, afirmó Guterres. “Y cada país debe superar con creces sus compromisos”.

Pidió recortar el metano, un potente gas de efecto invernadero responsable de alrededor de un tercio del calentamiento global y significativamente más potente que el dióxido de carbono, aunque comparativamente permanece menos tiempo en la atmósfera. También pidió reducir la dependencia del carbón, el petróleo y el gas.

Las renovables avanzan en todo el mundo, pero persisten desafíos

Guterres destacó en sus declaraciones avances positivos en energía renovable, a medida que la escala reduce los costos de las tecnologías y aumenta su adopción.

La generación de energía limpia —impulsada en gran medida por la solar y la eólica— superó el crecimiento total de la demanda mundial de electricidad el año pasado. La participación de las renovables también superó por primera vez un tercio de la matriz eléctrica mundial en la historia moderna en 2025, y la energía a carbón vio caer su cuota por debajo de un tercio de la generación global.

China continúa impulsando la transición mundial hacia la energía limpia y, en Europa, la generación con combustibles fósiles en general tiende a disminuir.

Pero Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, ha abrazado el carbón, el petróleo y el gas y ha recortado el apoyo a las renovables y a una acción climática más amplia —todo ello en medio de la crisis energética mundial agravada por la guerra de Estados Unidos en Irán, que Guterres calificó como “la madre de todos los shocks energéticos”.

Guterres se refirió al estado actual del mundo como “Una historia de dos crisis”, trazando una metáfora con la novela de Charles Dickens, “Historia de dos ciudades”, y también como un guiño a Londres, donde se pronunció el discurso.

“Para la agenda climática, estos son en verdad los mejores tiempos y los peores tiempos”, señaló. “Los peores, porque los impactos climáticos se están intensificando, se avecinan puntos de inflexión y la crisis energética ha expuesto los profundos riesgos de la dependencia de los combustibles fósiles. Pero también los mejores, porque la revolución de las renovables está bien encaminada”.

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Alexa St. John es reportera de clima de The Associated Press. Sígala en X: @alexa_stjohn. Puede contactarla en ast.john@ap.org.

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