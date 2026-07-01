PlayStation hace un importante anuncio sobre el futuro de sus videojuegos

Sony anunció que dejará de vender juegos de PlayStation en formato físico a partir de principios de 2028.

Desde entonces, los títulos solo podrán adquirirse en formato digital, ya sea a través de PlayStation Store o de otros distribuidores autorizados.

La compañía explicó que la decisión responde a los cambios en los hábitos de consumo y a la creciente preferencia de los jugadores por las descargas digitales. Sin embargo, el cambio también beneficia a Sony, ya que PlayStation Store se convierte en el principal canal para adquirir juegos y las copias digitales no pueden prestarse, revenderse ni intercambiarse como ocurre con los discos físicos.

Consciente de las posibles críticas, la empresa señaló que la medida busca alinearse "más estrechamente con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder y disfrutar de los videojuegos en la actualidad".

"Seguiremos concentrando nuestros recursos en innovar la manera en que los jugadores acceden a los videojuegos y en ofrecerles opciones sobre dónde adquirir nuevos títulos, ya sea a través de distribuidores o de PlayStation Store", afirmó Sony. "Seguimos comprometidos con brindar la mejor experiencia posible a nuestros jugadores y agradecemos su continuo apoyo".

La compañía precisó que la decisión no afectará a los juegos que ya están disponibles ni a los que se lancen antes de finales de 2028.

La industria del videojuego lleva años avanzando hacia la distribución digital. Incluso Grand Theft Auto VI, uno de los lanzamientos más esperados de la historia, tendrá una edición física que, según lo anunciado, incluirá un código de descarga en lugar de un disco.

La tendencia también se refleja en el hardware. Desde la llegada de la actual generación de consolas, tanto PlayStation como Xbox comercializan versiones que prescinden por completo de la unidad lectora de discos.

Traducción de Leticia Zampedri