Amazon ampliará a 500 ciudades de EEUU el reparto de paquetes ligeros con drones

Millones de personas más podrían recibir paquetes pequeños y livianos de Amazon entregados por drones antes de que termine el año, según un plan que la empresa anunció el jueves para ampliar los envíos aéreos a zonas suburbanas en casi 500 ciudades de Estados Unidos.

Los clientes podrían recibir las entregas por dron en apenas 30 minutos, indicó Amazon en un comunicado de prensa. Los drones pueden transportar paquetes de hasta 2,3 kilos (5 libras).

El plan intensificará la batalla entre Amazon y Walmart por ofrecer a los consumidores los tiempos de entrega más rápidos. Ambos gigantes dependen de una combinación de drones y conductores para entregar todo lo que los consumidores han pedido.

El plan de Amazon ampliaría su operación de repartos con drones a nivel nacional a más de seis veces su tamaño actual, incorporando cientos de nuevas comunidades, incluidas las áreas metropolitanas de Chicago, Atlanta, Cleveland y Boise. Los drones volarán principalmente en los suburbios, lejos de rascacielos y de aeropuertos importantes que podrían causar problemas.

La entrega por dron crece rápido, pero sigue siendo menor

Los drones de Amazon ya han entregado cientos de miles de paquetes este año, pero incluso después de esta expansión los drones seguirán manejando apenas una fracción de los cientos de millones de entregas de paquetes cada año. Además de que la limitación de peso, los drones que fabrica Amazon enfrentan innumerables desafíos, desde la cobertura de árboles hasta el paisajismo y las piscinas inflables, que pueden dificultar encontrar una buena zona de entrega.

También hay obstáculos regulatorios que superar en cada comunidad donde Amazon quiere iniciar las operaciones. Las preocupaciones por el ruido son otro posible desafío.

“Sigue siendo un experimento", indicó Sucharita Kodali, analista de comercio minorista en Forrester. "Todavía está en modo de prueba y aprendizaje”.

La novedad de la entrega por dron podría atraer pedidos al principio

Al inicio, los consumidores podrían pedir algo entregado por dron porque les da curiosidad, pero no está claro con qué frecuencia seguirán usando el servicio, y Amazon aún está afinando la economía del modelo, señaló Kodali.

El servicio será gratuito para los miembros de Amazon Prime que pidan más de 50 dólares en productos, pero los pedidos más pequeños les costarán 2,99 dólares. Los no miembros pagarán 4,99 dólares por la entrega por dron.

Los miembros Prime reciben entregas gratuitas, mientras que los no miembros pagan una tarifa fija si el envío es inferior a 35 dólares para la entrega estándar, o hasta 12,99 dólares para envíos el mismo día cuando estén disponibles.

Kodali indicó que los drones podrían resultar más útiles para ciertas entregas livianas que se necesitan con urgencia, como medicamentos con receta.

DoorDash y otras empresas de reparto también están experimentando con el uso de drones para entregar alimentos y otros productos.

El jefe de Amazon cree que los drones serán una parte del sistema

El director general de Amazon, Andy Jassy, dijo a los accionistas en su carta anual en abril que la empresa ha aprendido mucho al emplear drones en 11 lugares en Arizona, Florida, Kansas, Luisiana, Michigan, Nebraska y Texas. En cada ubicación, los drones despegan desde un almacén de Amazon y cubren alrededor de 175 millas cuadradas, por lo que se necesitan múltiples puntos de lanzamiento para atender un área metropolitana grande.

“Prime Air ahora tiene un diseño que podrá escalar, planea atender a comunidades con 30 millones de clientes antes de fin de año y espera entregar 500 millones de paquetes antes de que termine esta década (con el objetivo de entregar en menos de 30 minutos)”, escribió Jassy.

Amazon también sigue invirtiendo en sus almacenes, en centros de entrega más pequeños y cercanos a los clientes, y en su flota de camiones, mientras la empresa compite por entregar paquetes en minutos u horas, en lugar de sólo en días.

Amazon ya está certificada por la Administración Federal de Aviación, y a la empresa se le han otorgado exenciones para volar drones más allá de la línea de visión de los pilotos. Amazon ha invertido en medidas de seguridad para ayudar a los drones a evitar colisiones con cualquier otra cosa en el cielo mientras realizan entregas.

El gobierno federal ha propuesto una norma que permitiría a más operadores de drones volar más allá del horizonte, pero aún no se ha finalizado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.