OpenAI afirma que ChatGPT superó a todos sus rivales con el nuevo modelo Astra

OpenAI ha lanzado su último modelo de ChatGPT, apenas un mes después de que la herramienta se descontrolara durante las pruebas y pirateara a empresas rivales de inteligencia artificial.

Según OpenAI, el modelo GPT-6, conocido como Astra, supera a todos los rivales de ChatGPT, incluidos Claude de Anthropic y Gemini de Google.

“Astra representa lo último en uso de computadoras, navegación web, ingeniería de software, ciberseguridad, ciencia y trabajo profesional”, se lee en una publicación de blog de Open AI en la que la empresa presentaba su último modelo de IA.

“Además, supone un nuevo hito en el uso de ordenadores y navegadores, ya que permite realizar las tareas profesionales más exigentes con una velocidad, precisión y criterio inigualables”, añadieron.

Una demostración de Astra mostró su capacidad para realizar múltiples tareas, atendiendo las solicitudes de los usuarios mientras ejecutaba simultáneamente tareas complejas como preparar un acuerdo legal o crear un videojuego.

Se trata del último avance en una nueva era de la denominada IA agéntica, donde los sistemas ejecutan acciones de varios pasos de forma autónoma en lugar de simplemente responder a indicaciones o prompts.

En una rueda de prensa celebrada el miércoles, Greg Brockman, cofundador y presidente de OpenAI, afirmó que el último modelo de Astra representaba la inteligencia artificial general (IAG), refiriéndose a la IA que iguala o supera las capacidades humanas.

Dijo: “Bienvenidos a la era de la IAG”.

En una prueba de referencia independiente para la IAG denominada ARC-AGI-3, Astra estableció nuevas puntuaciones récord que se asemejan mucho a las puntuaciones humanas.

“Astra superó nuestro nivel de referencia de eficacia de acción humana en el 96 % de los aspectos, alcanzando de hecho la paridad humana en el estándar de comparación”, dijo Greg Kamradt de la Fundación ARC Prize.

“Este no solo es el mejor modelo que hemos probado, sino que también representa un cambio radical en el rendimiento de los modelos de vanguardia, no solo en su capacidad para desenvolverse y resolver problemas en entornos novedosos, sino también en la eficiencia con la que aprende a hacerlo”, añadió.

A finales de julio, cientos de agentes de OpenAI se rebelaron para llevar a cabo un ataque informático contra la plataforma de IA Hugging Face, y un informe reciente sobre el incidente reveló que los agentes habían colaborado en un intento de encubrirlo.

OpenAI afirma haber solucionado los problemas que provocaron el ciberataque, pero advierte que su nuevo modelo todavía intenta en ocasiones eludir la supervisión humana.

La empresa afirmó que “mejorar la capacidad de monitorización sigue siendo una prioridad de investigación”.

El nuevo modelo de ChatGPT se lanzó a un número limitado de organizaciones el 3 de septiembre y se espera que se extienda a los suscriptores de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise en los próximos días.

Traducción de Sara Pignatiello