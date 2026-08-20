A medida que crece la vigilancia laboral, expertos recomiendan saber cómo te vigila tu empleador

En un caso, administradores universitarios leyeron los comentarios que un profesor le hizo a estudiantes sobre sus ensayos personales. En otro, los gerentes le dijeron a una farmaceuta que pasara menos tiempo con los pacientes después de rastrear la cantidad y la duración de sus citas. Y en otro, los escáneres en una cinta transportadora de un almacén monitorearon el ritmo de los trabajadores para asegurarse de que inspeccionaran cientos de artículos por hora.

Miles de empleadores están vigilando el paradero, la productividad y las comunicaciones de los trabajadores con tecnología que se adoptó ampliamente durante la pandemia de coronavirus. Una enorme variedad de herramientas digitales todavía se utiliza para rastrear ubicaciones, recopilar datos sobre finalización de tareas y acceder a las cámaras de teléfonos inteligentes y computadoras portátiles proporcionados por el trabajo, lo que genera preocupación sobre cuánta privacidad han cedido los empleados, incluso en sus propios hogares.

Los empleadores siempre han monitoreado a los trabajadores, pero los avances recientes en inteligencia artificial y ciencia de datos les permiten crear conjuntos de datos o “expedientes” que pueden usarse para castigar a los trabajadores o intentar predecir el comportamiento de los empleados, señaló Wilneida Negrón, directora de investigación y políticas en Coworker, una agrupación sin fines de lucro que ayuda a los trabajadores a organizarse para mejorar las condiciones laborales.

“Con frecuencia, los trabajadores con menos poder en los mercados laborales tienden a ser campos de prueba para algunas de las formas más intrusivas de recopilación de datos”, afirmó Negrón.

Algunos de los programas de monitoreo laboral más comunes han compartido nombres, direcciones de correo electrónico y otros datos personales de los trabajadores con cientos de corredores de datos externos y empresas tecnológicas sin revelar claramente la práctica, según una investigación de la Universidad de Vanderbilt, la Universidad Northeastern y la Universidad de California en Berkeley.

Expertos en privacidad de datos y trabajadores que dicen haber sido monitoreados hablaron con The Associated Press sobre lo que consideran los riesgos de la vigilancia por parte de los empleadores y las medidas que los empleados pueden tomar para proteger su información personal.

Forme equipo con colegas afines para defenderse

El trabajo de la farmaceuta Lannie Duong en una clínica médica implicaba reunirse con pacientes que tenían afecciones crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas. Revisaba sus historiales médicos, análisis de sangre y síntomas, y ajustaba sus medicamentos. Con frecuencia recurría a intérpretes para ayudarla a comunicarse con pacientes que tenían un dominio limitado del inglés.

Duong contó que su empleador rastreaba la duración de sus llamadas telefónicas y citas, y que en las evaluaciones de desempeño le cuestionaban por qué tardaba tanto con cada paciente.

“Todo se contaba. Cuántos minutos estás al teléfono. El nivel de detalle era ridículo”, relató Duong. “Simplemente nos encargaban lo imposible”.

Bajo lo que describió como una presión implacable, Duong se sintió “sin confianza, sin aprecio, casi completamente sin esperanza. Fue tan deprimente”. Con el tiempo tomó una licencia médica y comenzó a hacer voluntariado con otros farmacéuticos para organizar un sindicato.

“Alcé la voz, con la esperanza de que otros también expresaran sus preocupaciones, pero eso no se concretó”, comentó Duong. Dice que su empleo fue terminado después de la licencia médica.

Muchos de los empleadores que usan herramientas de vigilancia lo hacen de manera transparente e involucran a comités de empleados en la revisión de cómo se utilizan las herramientas, indicó Negrón. Pero también hay empleadores que rastrean, clasifican y puntúan a los empleados de maneras que no son transparentes para los trabajadores, agregó.

“Los trabajadores van a tener que unirse porque las fuerzas que centralizan este tipo de rastreo y monitoreo se están moviendo demasiado rápido”, sostuvo Negrón.

Averigüe qué tipo de datos está recopilando su empleador sobre usted

A medida que crece la conciencia sobre las herramientas de vigilancia, algunos trabajadores están oponiéndose a las herramientas que registran cuánto tiempo se tarda en cumplir tareas, al afirmar que ese monitoreo contribuye a las lesiones, y cuestionan qué información personal se está recopilando y cómo se está utilizando, explicó Hayley Tsukayama, directora de asuntos estatales en la Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro que se centra en la privacidad digital.

“Lamentablemente, si estás en una máquina que te ha proporcionado tu lugar de trabajo, habrá algún tipo de monitoreo”, expresó Tsukayama.

Investigar las tendencias de recopilación de datos y vigilancia en su industria es una buena idea, de acuerdo con Negrón. Sin ese conocimiento, los trabajadores pueden encontrarse desprevenidos cuando se enfrenten a información descubierta durante la vigilancia.

Mientras impartía una clase universitaria de redacción, Arianna Anaya descubrió que un administrador estaba leyendo los trabajos que sus estudiantes subían al software de gestión del aprendizaje de la escuela y los comentarios que Anaya hacía sobre esos trabajos. Los estudiantes a menudo escribían sobre temas íntimos, incluidos abuso, trastornos alimentarios y traumas familiares.

“La escuela esencialmente usó el sistema de aprendizaje en línea para permitir que administradores y personal leyeran trabajos estudiantiles que a menudo eran sumamente privados y personales, algo sobre lo que se nos dijo específicamente que los estudiantes no debían enterarse”, manifestó Anaya.

Un colega que imprimió los comentarios criticó el tono informal que Anaya usaba con los estudiantes y la acusó de no ceñirse al programa del curso. Unos meses después, el contrato de docencia de Anaya no fue renovado, aunque ella no sabe la razón exacta.

“Me volvió bastante paranoica”, dijo Anaya. “Me hizo sentir menos segura en el mundo”.

Revise las leyes estatales para ver cuáles son las responsabilidades de los empleadores

Algunos estados, incluidos Nueva York, Connecticut, Delaware y Maine, exigen que los empleadores notifiquen a los trabajadores si están siendo monitoreados. La ley de Maine va más allá, al prohibir el monitoreo visual en los hogares o vehículos personales de los empleados, a menos que ese tipo de observación sea necesaria para las funciones del trabajo, explicó Edward Halle, gerente de cumplimiento en privacidad e IA.

“La pregunta pasa a ser: ¿qué quiere decir la ley con ‘las funciones del trabajo’?”, planteó Halle. “Una enfermera de telesalud necesita una cámara; la cámara es el trabajo. Una cámara web de productividad atornillada a un trabajo de escritorio común casi con certeza no lo es. Dónde cae esa línea es lo primero que se le pedirá al Departamento de Trabajo que aclare”.

Si trabaja en un estado sin un requisito de notificación, es difícil averiguar si un empleador está usando tecnología para monitorear su desempeño.

Para plantear el tema a los gerentes, Tsukayama sugiere coordinarse con un sindicato. Si eso no es una opción y usted les pregunta a los gerentes de manera individual, aconsejó abordar el tema con cautela y con un tono curioso. Podría decir que ha notado algo en la computadora y tiene preguntas, como: “¿Cómo se está usando esta información dentro de la empresa? ¿Cómo podría salir de la empresa?”, indicó Tsukayama.

Un punto de partida es preguntar qué datos específicos recopila su organización, señaló Aiha Nguyen, directora de la Labor Futures Initiative en Data & Society, un instituto sin fines de lucro que estudia los impactos de la tecnología. Si su gerente no lo sabe, el departamento de tecnología puede tener respuestas, ya que quienes trabajan allí a menudo son los que activan las funciones, explicó Nguyen.

Algunos programas de software comunes como Microsoft Office y Zoom tienen herramientas que pueden usarse para rastrear la productividad de los trabajadores, pero las funciones de seguimiento no siempre están activadas. Saber si esas funciones de seguimiento están encendidas puede ser difícil, porque están integradas en los programas, dijo Nguyen.

“Es automático. Se considera algo que los empleadores han podido decir: ‘Esto es necesario para el trabajo. Tienes que usar estas herramientas’”, expresó.

Para ayudar a proteger la información personal, los expertos aconsejan no usar dispositivos del trabajo para atender asuntos familiares o información personal sensible, como condiciones médicas.

“Creo que la mayoría de la gente lo sabe”, destacó Nguyen. “Pero puede volverse tedioso estar cambiando de un teléfono a otro, o la gente realmente no piensa que sea tan perjudicial. ... No quieres ponerte en riesgo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.