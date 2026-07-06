WhatsApp se vio obligado a detener su mayor actualización hasta la fecha

WhatsApp se vio obligado a pausar una actualización importante ante el temor de que pueda provocar un aumento masivo de las estafas.

La aplicación de mensajería anunció la semana pasada esta nueva función, que permite a los usuarios elegir un nombre de usuario en lugar de un número de teléfono para identificarse.

Desde entonces, los reguladores expresaron su preocupación por la seguridad que supone este cambio, y el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India ordenó a WhatsApp que suspendiera su implementación hasta que se lleve a cabo una evaluación para determinar si podría aumentar el fraude y las estafas en línea.

WhatsApp presentó la nueva función como una actualización de privacidad que permitiría a los usuarios proteger sus números de teléfono de desconocidos.

La empresa afirmó que el número de teléfono de un usuario es “personal y está vinculado a muchas partes de su vida”.

Citó como ejemplo unirse a un chat grupal, donde actualmente las personas se ven obligadas a compartir sus números de teléfono con personas que quizás no conocen.

“Los nombres de usuario son nuestro último paso para hacer que WhatsApp sea aún más privado”, escribió la compañía en una publicación de blog al anunciar la actualización. “No hay directorio para buscar ni sugerencias: las personas necesitarán saber tu nombre de usuario exacto para contactarte por primera vez”.

Estaba previsto que se presentara a los 3.300 millones de usuarios de WhatsApp en todo el mundo en los próximos meses, aunque las autoridades indias emitieron un aviso que bloquea su lanzamiento.

open image in gallery La nueva función de nombre de usuario de WhatsApp, mostrada en un smartphone con la bandera nacional de la India como fondo, en Nueva Delhi, el 2 de julio de 2026 ( AFP/Getty )

India es el mercado más grande de WhatsApp, ya que tiene más de 850 millones de usuarios, aunque aproximadamente 10 millones de cuentas son bloqueadas cada mes debido a violaciones de las políticas y actividades sospechosas de estafa.

El gobierno afirmó que la nueva actualización “podría aumentar considerablemente la incidencia del fraude en línea, el phishing, las estafas de detención digital y los ataques de suplantación de identidad”.

En respuesta, WhatsApp afirmó que los usuarios aún necesitan un número de teléfono para usar la aplicación y que cuenta con sistemas para detectar intentos de suplantación de identidad y actividades fraudulentas.

“Para protegernos contra la suplantación de identidad, bloqueamos los nombres más destacados (figuras públicas, entidades gubernamentales, celebridades, cuentas verificadas de Meta) para que solo puedan ser reclamados por sus legítimos propietarios, y también bloqueamos los nombres similares a nombres conocidos”, dijo un portavoz.

“Los usuarios necesitan saber el nombre de usuario exacto para enviarte un mensaje; limitaremos la cantidad de personas nuevas con las que una cuenta puede contactar, bloquearemos los intentos repetidos de adivinar la clave de nombre de usuario de alguien y contaremos con sistemas para detectar y eliminar actividades que muestren patrones comunes de suplantación de identidad y abuso”.

Traducción de Olivia Gorsin