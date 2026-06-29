WhatsApp prepara uno de sus mayores cambios y dejará de depender de los números de teléfono
La nueva actualización permitirá, por fin, chatear sin compartir el número de teléfono
WhatsApp prepara uno de los cambios más importantes de su historia: ya no será necesario compartir el número de teléfono para iniciar una conversación.
La aplicación permitirá que los usuarios creen un nombre de usuario y lo compartan con las personas con las que deseen chatear.
La empresa presentó esta función como una mejora para la privacidad, ya que permitirá mantener el número de teléfono en reserva. Según WhatsApp, el número es un dato personal vinculado a muchos aspectos de la vida cotidiana. La compañía puso como ejemplo situaciones como conocer a alguien por primera vez o unirse a un grupo, donde actualmente es necesario compartir el número con personas desconocidas.
WhatsApp aclaró que los nombres de usuario no funcionarán como en una red social. No habrá un directorio para buscar personas ni sugerencias de contactos. Además, el nombre de usuario no tendrá que coincidir con el que el usuario utiliza en otras plataformas de Meta, como Instagram o Facebook.
El funcionamiento será sencillo: cada usuario podrá elegir un nombre de usuario y compartirlo con otras personas para que puedan agregarlo e iniciar una conversación.
Una vez que la función esté disponible, el nombre de usuario será la forma predeterminada de identificación en los nuevos chats, en lugar del número de teléfono.
A partir de hoy, los usuarios podrán reservar un nombre de usuario al actualizar WhatsApp a la versión más reciente y acceder a Ajustes, luego a Cuenta y finalmente a Nombre de usuario. Sin embargo, la función no estará disponible de forma general hasta finales de este año. Cuando se active, la aplicación enviará una notificación.
"Para la mayoría de las personas, elegir un nombre de usuario en WhatsApp debería significar crear un identificador único que solo compartan con quienes quieran contactar", señaló la empresa en un comunicado. "Si necesitas ayuda para elegir uno, contamos con un generador de nombres de usuario que puede crear una opción adecuada para ti".
Además, la compañía permitirá que creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones reclamen en WhatsApp el mismo nombre de usuario que ya utilizan en Instagram o Facebook.
Traducción de Leticia Zampedri
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