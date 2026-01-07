Venezuela podría enfrentarse a una violenta inestabilidad tras la sorprendente captura del presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense, advirtieron los expertos.

Aunque la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, juró rápidamente su cargo con el respaldo de Estados Unidos, se teme que el vacío político prepare el terreno para una lucha por el poder entre múltiples facciones fuertemente armadas que podría desencadenar una insurgencia.

Algunos de los grupos permanecen leales a Maduro, mientras que otros estarán atentos a la oportunidad de derrocar a sus partidarios.

“Venezuela está preparada para la resistencia violenta al control estadounidense del petróleo”, afirma Robert Pape, profesor del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chicago y director del Chicago Project on Security Threats, afirmando que es el “terreno perfecto para la insurgencia”. “Se acerca el caos”.

open image in gallery Un miembro del grupo de milicianos conocido como “Colectivos” en una marcha para pedir la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ( REUTERS )

“En la actualidad, Venezuela acoge a numerosos grupos armados, incluidos colectivos que son milicias progubernamentales utilizadas para la represión, guerrillas colombianas como el ELN y restos de las FARC, importantes redes criminales como el Tren de Aragua y elementos de las Fuerzas Armadas venezolanas que operan de forma semiautónoma”, explicó el profesor Pape.

“Aunque son turbios, estos grupos se cuentan por decenas de miles y tienen un exquisito conocimiento local del terreno”.

A diferencia de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos, que condujo a un cambio de régimen y a la obtención de lucrativos contratos petroleros, el profesor Pape advierte de que una acción militar en Venezuela acarrearía problemas “mucho peores que los de Irak”.

Además de los grupos armados, los cárteles de la droga también podrían suponer una amenaza en medio de la inestabilidad política y no seguirán las “reglas” habituales de la guerra.

open image in gallery La destitución de Maduro crea un posible vacío político ( AP )

“Aunque los cárteles de la droga suelen estar tan bien equipados como los grupos paramilitares, están acostumbrados a la guerra de guerrillas y a utilizar la violencia extrema como factor de intimidación”, afirma el analista Adam Cochran.

“No aplican las normas habituales de la guerra ni las normas para los combatientes enemigos. Para ellos, todo es un objetivo; cualquier momento es aceptable para atacar y se da prioridad a cualquier acción que envíe el mensaje más claro. Los cárteles no toman prisioneros de guerra”.

Él advierte de que la brutalidad de estas bandas criminales sería extrema.

“Si capturan a soldados estadounidenses, enviarán trozos de ellos a la base estadounidense como advertencia”, afirma. “Ese tipo de brutalidad asimétrica no es algo para lo que el ejército estadounidense esté preparado”.

open image in gallery El lunes se escucharon disparos en Caracas ( CNS )

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. identificó a Maduro como el líder del Cártel de los Soles, una red de altos cargos militares que, según los informes, envía toneladas de cocaína al extranjero. Él niega estar implicado en el tráfico de drogas.

El Journal of Democracy compara a Maduro con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, señalando la violencia de los cárteles de la droga orquestada en Venezuela y otras regiones. La publicación advirtió anteriormente de que los cárteles de la droga poseen el poder de los ejércitos.

Apenas dos días después de la destitución del líder se produjeron los primeros indicios de posibles problemas. Los disparos resonaron en el aire de Caracas el lunes por la noche cuando grupos de seguridad rivales parecían enfrentarse cerca del palacio presidencial de Miraflores de Maduro.

El audio escuchado por CNN indicaba que grupos paramilitares —llamados colectivos y asociados al régimen de Maduro— se enfrentaron a otras unidades de seguridad por un “malentendido” mientras se pedían refuerzos urgentes.

Otras imágenes muestran fuego antiaéreo y luces de drones que iluminan el cielo de la ciudad.

open image in gallery Los colectivos son milicias progubernamentales utilizadas para la represión, según los expertos ( REUTERS )

“No se produjo ningún enfrentamiento y todo el país está en completa calma”, insistió el Ministerio de Comunicación de Venezuela.

El Ministerio añadió que la policía había disparado contra drones “que volaban sin permiso”, pero no precisó quién podía estar operándolos.

La Casa Blanca se lavó las manos diciendo que Estados Unidos “no estaba implicado”, pero que vigilaría la situación.

El profesor Pape, que estudió todos los intentos estadounidenses de cambio de régimen desde la Guerra Fría, afirma que “prácticamente no hay ninguna posibilidad” de que Estados Unidos pueda controlar el petróleo de Venezuela de forma significativa debido, en primer lugar, a estos grupos armados y, en segundo lugar, al difícil terreno que rodea sus fuentes de petróleo.

“Las fuerzas estadounidenses tuvieron que luchar anteriormente en territorio desconocido, incluidas las montañas de Afganistán y de Vietnam”, prosigue.

“Es el terreno perfecto para la insurgencia y el terrorismo, con montañas, bosques espesos, calles urbanas estrechas que ofrecen multitud de zonas fácilmente ocultas para que las fuerzas guerrilleras se escondan y lleven a cabo operaciones de ‘ataque y fuga’ contra los infantes de marina estadounidenses y los contratistas civiles que están necesariamente estacionados y trabajando en lugares previsibles”.

Trump no respaldó a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, declarando que la premio nóbel de la paz no contaba con el apoyo necesario para sustituir a Maduro. Machado indicó que quiere regresar a su patria tras haber huido del país y pidió que hubiera elecciones.

Pero dado que Trump descarta la celebración de elecciones en un futuro próximo, el futuro político inmediato del país sigue siendo incierto.

El profesor Pape advierte: “La oposición masiva se agravará con el paso del tiempo. Decapitar al gobierno de Venezuela significa que las futuras dificultades económicas de la población recaerán sobre los hombros de Estados Unidos. Olvídate de obtener mucha información útil de la población local.

“Esperen una evasión masiva y un apoyo abierto a la acción violenta contra los estadounidenses y cualquiera que los ayude”.

Traducción de Olivia Gorsin