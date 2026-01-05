Sheinbaum minimiza amenazas de Trump contra cárteles en México: “No veo riesgos”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó el lunes las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una posible acción militar contra los cárteles en territorio mexicano, afirmando que "no veo riesgos". Estas afirmaciones de Trump surgieron tras la captura de Nicolás Maduro, en un contexto en el que México ya había condenado el ataque estadounidense contra Venezuela.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó los comentarios como "formas de hablar del presidente Trump". Sheinbaum enfatizó su escepticismo ante la idea de una invasión, declarando: "Yo no creo en la invasión, no creo ni siquiera que sea algo que ellos estén tomando muy en serio... La delincuencia organizada no se resuelve con una intervención".

Aunque reconoció una "situación especial" desde el regreso del republicano al poder, la presidenta destacó la colaboración y el entendimiento con Washington. Subrayó que "son muy pocos los que están de acuerdo con una intervención" en México. Concluyó que, si bien existe comunicación, "eso no quiere decir que estemos cruzados de brazos".

La mexicana insistió el lunes que Trump, con quien ha hablado en unas 14 ocasiones, ha ofrecido a México de forma reiterada la posibilidad de actuar militarmente en el país, pero que ella lo ha rechazado siempre. ( YouTube/@ClaudiaSheinbaumP )

Cuando Trump explicó el sábado el ataque contra Maduro, el estadounidense insistió en que “los cárteles dirigen México” y no la presidenta Sheinbaum por muy simpática que sea con él. “Tenemos que hacer algo”, aseguró.

“Él en varias ocasiones ha insistido en que el ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México y nosotros hemos dicho que no de manera muy firme, primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo porque no es necesario”, aseguró. “La intervención no es una opción”.

Sheinbaum volvió a condenar el ataque a Venezuela “de manera categórica”. "La historia de América Latina es clara y contundente, la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera”, afirmó.

A su juicio, esa estabilidad se logrará con “integración económica del continente y cooperación con respeto a la soberanía”.

El gobierno de México lleva meses destacando sus logros en materia de seguridad, como la reducción de homicidios, las extradiciones de narcotraficantes o los mayores decomisos de drogas, entre otros motivos, para frenar los incrementos aplicados por Estados Unidos a los aranceles comerciales. Sheinbaum volvió a pedir además a Washington corresponsabilidad en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas.