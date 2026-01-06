El presidente Donald Trump compartió un video que supuestamente muestra a multitudes de venezolanos “celebrando” la reciente captura del presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense, pero las imágenes en realidad datan de hace un año y medio.

El presidente republicano publicó el video el lunes, dos días después de que la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos se abalanzó sobre Caracas, detuvo a Maduro y a su esposa y los trasladó a Nueva York para ser juzgados por narcoterrorismo.

El video, que Trump volvió a publicar en Truth Social, muestra a una multitud de personas reunidas entre edificios y palmeras. En el pie de la foto dice: “Millones de venezolanos celebran la noticia de la caída del régimen de Maduro”.

El video obtuvo miles de “me gusta” y millones de visitas y también fue compartido por Alex Jones, influencer de extrema derecha y fundador de InfoWars.

Sin embargo, las imágenes son en realidad de hace 17 meses. Fueron grabadas en julio de 2024, según Shayan Sardarizadeh, periodista de BBC Verify, durante una protesta contra Maduro, tras las elecciones presidenciales celebradas ese mes en el país, cuyo resultado fue ampliamente cuestionado.

open image in gallery El presidente Donald Trump, acompañado por el senador Lindsey Graham, afirmó que ahora Estados Unidos dirige Venezuela ( Getty Images )

No es la primera vez que el presidente, de 79 años, difunde videos engañosos o directamente falsos.

Durante una reunión en la Oficina Oval en mayo, Trump mostró al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa un clip que supuestamente mostraba las tumbas de cientos de agricultores blancos asesinados en el país. Insistió en que eran “pruebas” de asesinatos en masa y de un supuesto genocidio contra los sudafricanos blancos.

“Son enterramientos —más de mil— de agricultores blancos", sostuvo Trump durante la reunión. “Y esos coches hacen fila para pagar el amor un domingo por la mañana. Cada una de esas cosas blancas que ves es una cruz. Y hay aproximadamente mil. Son todos agricultores blancos”.

Pero el video en realidad mostraba un homenaje a un par de agricultores asesinados en Sudáfrica en 2020, según informó previamente The Independent.

En septiembre, el presidente compartió un video generado por IA del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en el que Schumer afirmaba que los demócratas “ya no tienen votantes, por culpa de nuestras m****** trans y woke”.

open image in gallery Las imágenes son en realidad de una protesta contra Maduro en julio de 2024, según una comprobación de hechos de la BBC ( Donald Trump, Truth Social )

La sorpresiva captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Trump se produce tras una larga campaña de presión contra el régimen de Maduro.

En los últimos meses, el ejército estadounidense lanzó ataques contra más de una decena de presuntas embarcaciones de narcotraficantes cerca del país y acumuló una flota frente a la costa, la mayor reunida en la región en décadas. El Gobierno también dio luz verde a las operaciones de la CIA dentro de Venezuela y autorizó la incautación de petroleros que salían de la nación.

Trump acusó a Maduro de traficar drogas a Estados Unidos, una acusación que Maduro niega. En respuesta, afirmó que Estados Unidos intenta fabricar “una nueva guerra eterna” y robar las vastas reservas de petróleo de Venezuela. Maduro compareció el lunes por primera vez ante un tribunal de Nueva York.

Tras su captura del presidente venezolano, Trump dijo que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela durante un tiempo indeterminado y añadió que las petroleras estadounidenses “empezarán a ganar dinero para el país”.

El lunes, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta, juró su cargo como presidenta de Venezuela. Inicialmente condenó la captura de Maduro por parte de Estados Unidos como una violación del derecho internacional, pero más tarde se ofreció a cooperar con el gobierno estadounidense.

open image in gallery Maduro y su esposa se declararon inocentes durante su primera comparecencia ante un tribunal de Manhattan este lunes ( Reuters )

La operación militar de Trump, que incluyó ataques aéreos mortales sobre Caracas, provocó una feroz reacción de legisladores demócratas y líderes mundiales, muchos de los cuales la calificaron de flagrante violación de la ley.

“Está empezando una guerra ilegal con Venezuela que los estadounidenses no pidieron y que no tiene nada que ver con nuestra seguridad”, escribió en X el senador por Connecticut Chris Murphy.

“La elección ilegítima de Maduro no le da al presidente el poder de invadir sin la aprobación del Congreso ni crea una justificación de seguridad nacional”, agregó Murphy. “Esa afirmación es ridícula”.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva escribió en X: “Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan un límite inaceptable”.

Varios expertos en asuntos legales también describieron las acciones de Trump como descaradamente ilegales y criminales.

Muchos republicanos, por su parte, aplaudieron la operación militar.

“Nicolás Maduro no solo era un dictador ilegítimo; también dirigía una vasta operación de narcotráfico. Por eso fue procesado en un tribunal estadounidense hace casi seis años por narcotráfico y narcoterrorismo”, publicó en X el senador por Arkansas Tom Cotton. “Felicito al presidente Trump y a nuestras valientes tropas y agentes de la ley por esta increíble operación”.

El lunes, Maduro y su esposa se declararon inocentes de los cargos federales en un tribunal de Manhattan; el mandatario destituido manifestó al juez: “Soy inocente. Soy un hombre decente”.

Los fiscales acusaron a Maduro de conspiración narcoterrorista y a Maduro y Flores de conspiración para la importación de cocaína, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Maduro fue acusado de cargos similares en 2020.

Traducción de Olivia Gorsin