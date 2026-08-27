Seis meses después de iniciada la guerra, los objetivos de EEUU siguen cambiando

Cuando el presidente Donald Trump inició la guerra con Irán a finales de febrero, pronosticó inicialmente que duraría de cuatro a cinco semanas. Seis meses después, todavía no se vislumbra una salida, pese a las reiteradas afirmaciones de Trump de que la guerra se ha ganado o de que un acuerdo para resolverla estaba casi terminado.

Un memorando de entendimiento de junio, concebido para allanar el camino hacia el fin de la guerra, ha quedado en el olvido. A Estados Unidos se le están agotando sus arsenales y el gobierno de Trump ha virado hacia presionar económicamente a Irán en lugar de lanzar más ataques.

Así como ha cambiado la forma de la guerra en el último medio año, también lo han hecho los objetivos del conflicto.

Uno de los objetivos principales ahora —reabrir el estrecho de Ormuz— no figuraba entre las metas originales de Trump. La vía marítima había sido una ruta vital de transporte por la que pasaba alrededor del 20% del petróleo mundial.

Pero Irán ahora lo usa como un punto de estrangulamiento para la economía global y la vía ha permanecido en gran medida cerrada, lo que ha elevado los precios del combustible y de los fertilizantes necesarios para las granjas y ha creado presión económica y política en Estados Unidos.

El gobierno norteamericano ha tenido éxito táctico en sus objetivos de degradar las capacidades militares de Irán. Pero algunos de los otros objetivos que Trump expuso al inicio del conflicto siguen sin cumplirse —y otros han cambiado.

A continuación, un vistazo a los objetivos y lo que sabemos sobre en qué situación se encuentran:

Impedir que Irán tenga un arma nuclear

Trump declaró en junio pasado que Estados Unidos había “aniquilado” el programa nuclear de Irán. Pero un año después volvió a atacar diciendo que Irán estaba a apenas unas semanas de desarrollar una bomba.

Una de las preguntas más apremiantes ha sido qué se hará con una reserva de 440 kilogramos (unas 970 libras) de uranio enriquecido que Teherán podría usar potencialmente para un arma. Se cree que el material está enterrado bajo tres sitios bombardeados por Estados Unidos e Israel el año pasado. Trump dijo en una publicación en redes sociales el 29 de mayo que sería recuperado por Estados Unidos “en estrecha coordinación y conjuntamente con la República Islámica de Irán, además del Organismo Internacional de Energía Atómica, y DESTRUIDO”.

Irán no ha dicho si consentiría. Sin el permiso de Irán, según expertos, apoderarse de ese material sería una misión peligrosa que requeriría un despliegue considerable de tropas estadounidenses dentro del país.

Funcionarios indicaron que Teherán reafirmó en el memorando de entendimiento de junio que no obtendría ni desarrollaría armas nucleares. El acuerdo pedía que Irán diluyera su reserva de uranio altamente enriquecido. Pero muchos otros detalles sobre el programa de Irán se dejaron para negociaciones futuras, y no está claro cuánto avance, si es que hubo alguno, se logró antes de que las conversaciones se desinflaran rápidamente.

Reabrir el estrecho de Ormuz

Trump ha dicho que un acuerdo propuesto con Irán incluiría la reapertura del estrecho y que Estados Unidos pondría fin a su bloqueo de los puertos de Teherán, pero en otras ocasiones ha sugerido que la vía marítima internacional de algún modo se convertiría en territorio estadounidense o que Estados Unidos impondría un peaje a los barcos que lo atraviesen.

Trump también ha dicho repetidamente que el estrecho está abierto, incluso durante una entrevista el miércoles en el programa de radio del comentarista conservador Glenn Beck.

“Es un estrecho que funciona", declaró Trump. "Sí, de vez en cuando dispararán un dron o un cohete o algo así, pero es un estrecho que funciona muy bien”.

Destruir la capacidad de Irán para disparar misiles

Uno de los objetivos principales expuestos por el gobierno fue “destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles hasta los cimientos”.

Trump aseguró a finales de marzo que los misiles de Irán “están en su mayoría diezmados” y que el 90% de sus misiles y lanzadores quedaron fuera de combate. Para mediados de mayo, eso cambió a 82%.

Irán ha mostrado que aún puede lanzar ataques en la región, incluidos ataques con drones contra barcos que navegan por el estrecho.

Tan recientemente como en julio, Estados Unidos todavía tenía objetivos militares iraníes para atacar, y su Comando Central anunció que estaba atacando “centros de mando militar iraníes, sitios de defensa aérea y vigilancia costera, capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones y redes de comunicaciones”.

Destruir la base industrial de defensa de Irán

Al inicio de la guerra, el presidente y su gobierno a veces enumeraban esto como un objetivo independiente. En otras ocasiones, ha desaparecido de su lista.

El Comando Central de Estados Unidos ha dicho que sus objetivos de ataque en Irán han incluido instalaciones de producción de armas y de fabricación de misiles y drones.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a legisladores a principios de junio que Irán ha sufrido una “destrucción masiva” de su base industrial de defensa y “un desgaste del 80 al 90%. Les tomará años reconstruirla”.

Eliminar la marina y la fuerza aérea de Irán

Estados Unidos e Israel establecieron rápidamente superioridad aérea en los cielos sobre Irán, donde volaron en gran medida sin oposición.

Rubio dijo a legisladores que Irán aún tiene capacidades de drones, pero carece de la capacidad de usar enjambres de esos dispositivos como lo hizo al inicio de la guerra. También sostuvo que Irán ya no tiene marina y depende de pequeñas embarcaciones equipadas con ametralladoras que hostigan a los barcos y a veces arrojan minas al agua.

Trump señaló el miércoles que la marina y la fuerza aérea de Irán están “totalmente desaparecidas”.

Proteger a aliados de EEUU

Trump, en una publicación en redes sociales en marzo, añadió otro objetivo para Estados Unidos: “Proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados de Oriente Medio, incluidos Israel, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y otros”.

Estados Unidos mantiene miles de militares en bases y otras instalaciones en la región, pero Trump no ha sido claro sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a los aliados de Oriente Medio de amenazas a largo plazo. En junio, cuando Estados Unidos dijo que Irán disparó misiles contra Kuwait y Baréin, Estados Unidos lanzó ataques contra Irán en respuesta.

Pero un aliado —Omán— en particular no ha sentido la calidez de la oferta de protección de Trump y, en cambio, ha lidiado con la ira de Trump por el acuerdo que estaba negociando con Irán sobre el estrecho de Ormuz. A mediados de agosto, amenazó, usando una grosería, con que Estados Unidos bombardearía Omán si “se interpone”.

Cortar el apoyo a los grupos patrocinados por Irán

En marzo, Trump y su gobierno dijeron repetidamente que degradar a los grupos patrocinados por Irán era un objetivo clave.

Con el paso del tiempo, funcionarios del gobierno han ofrecido menos actualizaciones sobre este objetivo, que el presidente describió como garantizar que “los grupos terroristas de la región ya no puedan desestabilizar la región o el mundo ni atacar a nuestras fuerzas” y “garantizar que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras”.

Al principio, Estados Unidos atacó a milicias alineadas con Irán en Irak. Pero el mayor foco ha sido la guerra de Israel en Líbano contra Hezbollah. Irán ha insistido en que los combates en Líbano deben cesar como parte de cualquier acuerdo con Estados Unidos. Israel y el gobierno libanés anunciaron un acuerdo, mediado por Estados Unidos, para que las fuerzas israelíes abandonen el sur de Líbano a cambio del desarme de Hezbollah. Pero el grupo militante se ha negado a conversaciones directas y su líder ha dicho que no se desarmará.

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El corresponsal Konstantin Toropin contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.