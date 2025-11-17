Los aeropuertos de Estados Unidos están volviendo a la normalidad después de que los funcionarios federales redujeran el tráfico aéreo y dejaran a los pasajeros varados durante el cierre de la Administración.

Durante el punto álgido del cierre de la Administración, 40 aeropuertos vieron reducido su tráfico por la Administración Federal de Aviación. El retroceso se debió a la escasez de controladores aéreos, que no cobraron, pero siguieron trabajando durante el paro de financiación gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos.

Los funcionarios de la FAA anunciaron que a partir de las 6 de la mañana del lunes, las operaciones habían vuelto a los niveles anteriores al cierre.

“Quiero dar las gracias al dedicado equipo de seguridad de la FAA por mantener la seguridad de nuestros cielos durante el cierre de la Administración más largo de la historia de nuestra nación y a la paciencia del país por dar prioridad a la seguridad”, declaró el Secretario de Transporte, Sean Duffy. “Ahora podemos volver a centrar nuestros esfuerzos en aumentar la contratación de controladores y construir el nuevo sistema de control del tráfico aéreo de última generación que el pueblo estadounidense se merece”.

Según FlightAware, el lunes hubo más de 650 vuelos retrasados en EE. UU. y 30 cancelaciones, pero se debieron al tiempo o a otros problemas.

open image in gallery La FAA pone fin a las restricciones de vuelos tras recortar algunas durante el cierre de la Administración. ( Getty Images )

Anteriormente, el número total de vuelos que entraban, salían y viajaban dentro de Estados Unidos había sido recortado en un asombroso 6 % en un intento de mantener la seguridad del transporte aéreo durante el cierre. En aquel momento, Duffy sugirió que hasta el 10 % de los vuelos podrían quedarse en tierra antes de que el Congreso llegara a un acuerdo para poner fin al cierre.

Según el comunicado de la FAA, el número de activaciones de personal provocadas por la escasez de controladores aéreos disponibles se redujo a solo una el 16 de noviembre. En el peor día del cierre, el 8 de noviembre, esa cifra se disparó a 81 activadores de personal.

En el comunicado, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, dio las gracias a los equipos que trabajaron durante el cierre.

“La decisión de hoy de rescindir la orden refleja la disminución constante de las preocupaciones de personal en toda la NAS y nos permite volver a las operaciones normales”, dijo. “Estoy agradecido por el duro trabajo de los equipos de seguridad y operaciones de la FAA y por su enfoque en la seguridad del público viajero”.

open image in gallery Los retrasos durante el cierre provocaron muchos más retrasos y dejaron a algunos pasajeros varados. ( AFP via Getty Images )

La preocupación por las reducciones alcanzó su punto álgido la semana pasada, cuando los estadounidenses estaban pendientes de los horarios de vuelo antes del fin de semana festivo de Acción de Gracias. Sin embargo, el Gobierno llegó a un acuerdo de financiación que permitió poner fin a los recortes.

Duffy había dicho a Finnerty de NewsMax que se tardaría “hasta una semana en volver a la normalidad, que es justo antes de los viajes importantes de Acción de Gracias”, lo que desató temores de que el caos de la aviación podría continuar incluso después de que termine el cierre.

Sin embargo, Mike Arnot, portavoz de la empresa de análisis de la aviación Cirium, declaró a The Guardian que el pago normal a los trabajadores federales estabilizará los horarios de los vuelos antes de Acción de Gracias.

“Ahora que los controladores van a cobrar por fin sus salarios atrasados, probablemente se restablezca con relativa rapidez la estabilidad en el sector aéreo estadounidense”, afirmó. “Acción de Gracias no debería verse afectada en absoluto”.

Los pasajeros del fin de semana parecieron notar pocas repercusiones duraderas de los cambios.

“Realmente no me afectó en absoluto. Tuve una transacción limpia y directa al llegar aquí. No tuve ningún problema y no parece que vaya a tener problemas para volver, espero”, declaró Bruce Clark a Tampa Fox 13.

En el aeropuerto O'Hare de Chicago, los viajeros también se sintieron aliviados al evitar impactos duraderos.

“Es una gran noticia que todo vuelva a estar como debe, que la gente entre y salga, sobre todo ahora que se acercan las vacaciones”, declaró Kevin Brown a ABC 7.

open image in gallery El fin de los recortes de vuelos llega justo diez días antes de la ajetreada temporada de viajes de Acción de Gracias. ( Getty Images )

A medida que el cierre se acercaba a su fin, Donald Trump tuvo la idea de que podría dar 10.000 dólares a cada controlador aéreo que trabajara durante todo el cierre de la Administración. Sin embargo, durante su aparición en el programa The Ingraham Angle, reveló que no tiene ni idea de dónde saldría ese dinero.

“No lo sé. Lo sacaré de algún sitio...”, dijo. “Siempre consigo el dinero de algún sitio, da igual.

"Hago muchas primas para la gente porque es algo que... Es como el estilo estadounidense, si lo piensas”.

También despotricó contra los controladores aéreos que llamaron diciendo que estaban enfermos durante el cierre en un furioso post de Truth Social e incluso sugirió que se les podría “descontar sustancialmente el sueldo”.

“Para los que no hicieron más que quejarse y tomarse vacaciones, a pesar de que todo el mundo sabía que iban a cobrar, EN SU TOTALIDAD, en breve, NO ESTOY FELIZ CON USTEDES”, expresó con furia. “No diste un paso al frente para ayudar a los EE. UU. contra el FALSO ATAQUE DEMÓCRATA que solo pretendía hacer daño a nuestro país”.

“Tendrás una marca negativa, al menos en mi mente, en tu expediente”.

Traducción de Olivia Gorsin