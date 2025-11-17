Presentadora Megyn Kelly recibe duras críticas por poner en duda la pedofilia de Jeffrey Epstein

La presentadora y comentarista Megyn Kelly ha sido criticada por poner en duda que Jeffrey Epstein fuera un pedófilo, a pesar de que el financiero fue condenado por delitos sexuales contra menores.

Los críticos de Kelly han destrozado sus comentarios en las redes sociales, con algunos apuntando a una entrevista que dio en 2018 en la que parecía tener una opinión muy diferente.

Mientras entrevistaba a una víctima de supuestos abusos en 2018 en su programa Megyn Kelly TODAY, la presentadora hizo énfasis en que “la edad de consentimiento en California es de 18 años”, lo que significaba que “no [era posible el] consentimiento para un niño de 14 o incluso 17 años en estas circunstancias”.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales han criticado duramente una nueva afirmación que la ex estrella de Fox News hizo en el pódcast y programa de radio The Megyn Kelly Show. En el episodio del 13 de noviembre de su programa, afirmó que un amigo suyo, con una visión interna del caso Epstein, creía que Jeffrey Epstein “no era un pedófilo”.

La presentadora y comentarista Megyn Kelly ha afirmado que alguien cercano al caso Epstein cree que Jeffrey Epstein "no era un pedófilo", porque abusó de chicas de 15 años y no de niñas más pequeñas ( YouTube/Megyn Kelly )

“Le gustaban las chicas en edad apenas legal”, añadió Kelly, y continuó: “Le gustaban las de 15 años. Me doy cuenta de que esto es repugnante, definitivamente no estoy tratando de hacer una excusa para esto, solo estoy dando hechos”.

“El hecho es que no le gustaban las niñas de 8 años. Sí le gustaban las chicas muy jóvenes, adolescentes, que podían pasar por aún más jóvenes de lo que eran, pero que parecerían legales a un transeúnte”, expresó.

Sin embargo, Kelly no se detuvo ahí. La presentadora siguió por la tangente afirmando que la fiscal general Pam Bondi había dicho que Epstein tenía “decenas de miles de videos de presuntos abusos sexuales a menores en su computadora”.

Kelly continuó diciendo que por primera vez había pensado “'Oh, no, era un pedófilo de verdad'”, al escuchar las afirmaciones de Bondi. Sin embargo, pero posteriormente arremetió contra la fiscal general de EE. UU., diciendo que no “[confiaba]” en ella.

Finalmente, Kelly concluyó su perorata diciendo: “Así que no sé qué hay de cierto, pero todavía no hemos visto a nadie que diga: 'Tenía ocho años, tenía menos de 10, tenía menos de 14, cuando entré por primera vez en su ámbito'”.

“Se puede decir que es una distinción sin diferencia”, añadió.

Cuando su invitada, Batya Ungar-Sargon, dijo “no, no lo es”, Kelly insistió: “Creo que sí hay una diferencia. Hay una diferencia entre una chica de 15 años y una niña de 5, ¿sabes?”..

Kelly afirmó que un amigo cercano, con información privilegiada sobre el caso, creía que Epstein "no era un pedófilo" y que, en cambio, "le gustaban las chicas en edad apenas legal" ( Registro de Agresores Sexuales del Estado de Nueva York )

Las extrañas afirmaciones de la periodista han indignado a Internet, lo que puso a “Epstein” en el número 1 de las tendencias en X, junto con el propio nombre de Megyn Kelly, en la mañana del 14 de noviembre.

Varias publicaciones han puesto de relieve la aparente disparidad entre los comentarios de la propia Kelly.

“Nunca olvidemos que esta es la misma persona que se enfadaba por los brunchs de drag queens”, escribió el cómico Gianmarco Soresi.

“A todos los raritos que defienden a @megynkelly: las personas de 15 años son menores de edad, y eso es estupro. Muy sencillo”, se indignó otro.

“'No era un pedófilo, solo le gustaban las chicas de 15 años' no es la defensa que crees que es, Megyn”, escribió otro usuario de las redes sociales.

Otra usuaria de X, cuya biografía dice que es “profesora de inglés reconvertida en bibliotecaria”, comentó: “Doy clases a chicos de 15 años. Son niños, literalmente”.

GettyImages-2245829867 ( AFP/Getty )

Kelly aún no ha respondido públicamente a la reacción masiva en las redes sociales.

Sus polémicos comentarios se produjeron el mismo día en que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hizo pública otra oleada de documentos relacionados con el caso Epstein. En los correos electrónicos, el pederasta convicto decía que Donald Trump era “el perro que no [había] ladrado” y afirmaba que sabía sobre las chicas, ya que le [había pedido] a Ghislaine [Maxwell] que se detuviera”.

El presidente de EE. UU. no ha sido acusado de ningún delito, y ha tachado el asunto de “engaño de Jeffrey Epstein”.

La Cámara de Representantes del país se dispone a votar si el Departamento de Justicia debe hacer públicos todos los expedientes relacionados con el caso Epstein. La votación tendrá lugar la próxima semana.

The Independent se ha puesto en contacto con Megyn Kelly para obtener comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello