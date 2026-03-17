La FIFA descartó trasladar a México los partidos de Irán en el Mundial tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

La decisión se conoce después de que el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, afirmara que el país negociaba con la FIFA para sacar los encuentros de Estados Unidos en medio del conflicto.

La semana pasada, el presidente Donald Trump señaló que no era “apropiado” que Irán jugara en territorio estadounidense “por su propia seguridad”.

open image in gallery La selección de Irán tiene programados dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle, con debut el 15 de junio ( WANA )

Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos. Su debut será el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles.

Sin embargo, un portavoz de la FIFA señaló que el organismo espera que “todos los equipos participantes compitan según el calendario anunciado” tras el sorteo de diciembre. También indicó que mantiene contacto regular con todas las federaciones, incluida Irán, para coordinar la planificación del torneo de 2026.

Antes, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, planteó la posibilidad de trasladar los partidos a México, país coanfitrión. “Si Trump dice que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, no viajaremos a Estados Unidos”, afirmó en un mensaje difundido por la embajada iraní en México. “Estamos negociando con la FIFA para que los partidos se jueguen en México”.

En esa línea, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró el martes que su país no tendría inconvenientes en recibir esos encuentros si la FIFA lo aprueba.

Aun así, el reglamento del Mundial establece que la FIFA puede cancelar, reprogramar o reubicar partidos —o incluso todo el torneo— por motivos de fuerza mayor o por razones de salud, seguridad o protección.

open image in gallery Trump afirmó que no podía garantizar que Irán estuviera “seguro” en Estados Unidos ( (AP) )

El director ejecutivo de la Federación Neozelandesa de Fútbol, Andrew Pragnell, afirmó el martes a medios locales que ve poco probable que la FIFA traslade los partidos de Irán.

El seleccionador de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, sostuvo que el equipo mantiene su planificación sin cambios. “Por ahora seguimos como si fuéramos a jugar contra Irán. Es el rival que se clasificó y el partido sigue en pie”, señaló. “Si la situación cambia, nos adaptaremos, pero esas decisiones se toman a otro nivel”.

Irán tiene programados dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle. Enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de junio y a Bélgica el 21 en Los Ángeles, antes de medirse con Egipto el 26 de junio en Seattle.

También existe la posibilidad de un cruce entre Estados Unidos e Irán: ocurriría si ambos equipos terminan como segundos en los grupos D y G, respectivamente, y el partido se jugaría en Arlington, Texas.

Con información de PA.

Traducción de Leticia Zampedri