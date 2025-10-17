Trump maldice al referirse a Venezuela y Nicolás Maduro durante reunión con Zelensky en la Casa Blanca

El presidente de EE. UU., Donald Trump, maldijo en directo durante una reunión de alto nivel con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca.

Trump estaba respondiendo a las preguntas de los periodistas durante la reunión del viernes y le preguntaron por el conflicto con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuando soltó el improperio.

“Lo ha ofrecido todo”, dijo Trump refiriéndose a Maduro. "¿Sabes por qué? Porque no quiere andar j******o a EE. UU.”.

Tras pronunciar la palabrota, Trump puso fin rápidamente a la rueda de prensa.

Los medios de comunicación audiovisuales pidieron disculpas a los telespectadores por el lenguaje del presidente.

El presidente Donald Trump dice palabrotas en directo durante una importante reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ( AP )

En junio, Trump arremetió con el mismo lenguaje después de que pareciera romperse un acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán que había anunciado anteriormente.

“Tenemos a dos países enfrascados en un conflicto tan prolongado e intenso que han perdido la maldita noción de lo que están haciendo”, dijo un frustrado Trump a los periodistas en la Casa Blanca mientras partía hacia una cumbre de la OTAN en Países Bajos.

El lenguaje de Trump se volvió más vulgar en su tercera campaña presidencial, según un análisis del periódico The New York Times. En 2024, Trump maldijo en público más de 1.700 veces, según el medio.

En 2016, Trump dijo a sus partidarios: “Vamos a tener negocios que solían estar en New Hampshire y que ahora están en México. Vuelvan a New Hampshire, y podrán decirles que se j***n”.

Tras utilizar la palabrota, Trump dio por concluida rápidamente la rueda de prensa y los locutores pidieron disculpas a los espectadores por el lenguaje del presidente ( REUTERS )

El exabrupto del viernes fue provocado por una pregunta sobre qué más “podría hacer” Maduro para aliviar las tensiones entre Venezuela y EE. UU. después de que el Gobierno de Trump intensificara esta semana la campaña militar contra el régimen del mandatario.

Trump afirmó el miércoles que había autorizado operaciones de la CIA en suelo venezolano porque Venezuela “[había vaciado] sus prisiones en EE. UU.” y había inundado el país de drogas.

El mes pasado, la Administración declaró que EE. UU. estaba formalmente implicado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, los cuales el presidente ha calificado de “combatientes ilegales”, según una notificación confidencial a los miembros del Congreso.

La notificación parece invocar poderes extraordinarios utilizados en tiempos de guerra para justificar una serie de ataques con misiles contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela y en el Caribe que han causado la muerte de al menos 27 personas en las últimas semanas.

