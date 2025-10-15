Tras la muerte de un rotweiller en una redada en El Paso, una cuenta viral de perros critica a agentes fronterizos

WeRateDogs, una querida cuenta de las redes sociales, hizo una pausa en su habitual contenido tierno esta semana para compartir la historia de un perro que presuntamente recibió un disparo mortal por parte de funcionarios de inmigración.

La cuenta, que tiene 4,9 millones de seguidores en Instagram y 1,5 millones en Facebook, compartió un artículo de KFOX14 sobre una familia de Texas que afirma que su perro, Chop, fue asesinado a tiros por agentes de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza mientras registraban su casa el 9 de septiembre. La cuenta suele calificar fotos de perros y compartir otros contenidos caritativos, como recaudaciones de fondos para mascotas enfermas.

La publicación, compartida el miércoles, afirmaba que Chop fue “tiroteado y asesinado por asaltantes enmascarados vestidos de civiles que se hacen llamar Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”. El texto se refería erróneamente a agentes de ICE, en lugar de a agentes de la Patrulla de Aduanas y Fronteras.

“Como era de esperar, no se preocuparon lo suficiente por ayudar a la familia mientras intentaban salvarlo”, escribió la cuenta. “Y lo que es aún menos sorprendente, no encontraron ninguna prueba de la presencia de los migrantes a los que iban a aterrorizar en primer lugar. No les abran la puerta a estos perdedores de m*****. Descansa tranquilo, Chop”.

La publicación tiene cientos de miles de likes en Instagram y Facebook.

La cuenta viral WeRateDogs arremetió contra los funcionarios de inmigración después de que una familia de El Paso, Texas, alegara que los agentes dispararon y mataron a su perro el mes pasado ( Instagram )

La noticia de KFOX14 detalla cómo los agentes de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza se presentaron en una casa de El Paso el mes pasado y pidieron registrarla. Un hombre, que se mantuvo en el anonimato, dijo a KFOX 14 que su hijo habló con agentes en pantalones vaqueros y camisetas que dijeron que habían recibido una denuncia sobre su casa.

El hijo dio permiso a los agentes para entrar, pero preguntó si primero podía meter en el baño a Chop, un rottweiler, porque podía ser agresivo.

Los agentes le pidieron entonces un documento de identidad. Cuando fue a buscarlo a su camioneta, los agentes entraron en su casa, dejaron salir a Chop del cuarto de baño y le dispararon, según declaró el padre a KFOX14.

La familia también declaró que los agentes no les ofrecieron ninguna ayuda cuando se apresuraron a asistir al perro mientras se desangraba en el suelo de la cocina. El agente que disparó al perro se escondió entonces de la familia y se negó a facilitar su nombre, según declararon a KFOX14.

Los agentes revelaron más tarde que la denuncia anónima que estaban investigando estaba relacionada con los anteriores propietarios de la vivienda, que vivieron ahí dos años atrás, según declaró la familia al citado medio.

Un portavoz de la Patrulla de Aduanas y Fronteras informó al medio en septiembre que ahora investigan el “uso de la fuerza” de los agentes.

“El 9 de septiembre a las 7:15 a. m., un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se vio involucrado en un incidente de uso de la fuerza en El Paso, Texas, durante una investigación sobre contrabando de extranjeros en una residencia”, indicó el portavoz. “El incidente involucró a un canino. La División de Responsabilidad Profesional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) está revisando el uso de la fuerza, de acuerdo con sus políticas. La CBP se toma en serio este tipo de incidentes. Proporcionaremos información adicional a medida que esté disponible”.

The Independent se puso en contacto con la Patrulla de Aduanas y Fronteras para recabar sus comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin