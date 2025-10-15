Un avión en el que viajaba el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Reino Unido el miércoles debido a una grieta en su parabrisas, según informaron las autoridades.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, escribió en las redes sociales que, de regreso a EE. UU. tras la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, Bélgica, el avión realizó un “aterrizaje no programado en el Reino Unido” debido a una grieta en el parabrisas de la aeronave, también conocido como vidrio frontal.

El avión aterrizó siguiendo los procedimientos habituales y todos los pasajeros a bordo, incluido Hegseth, estaban a salvo, añadió Parnell.

“Todo bien. Gracias a Dios”, escribió Hegseth en X, y añadió: “¡Continua nuestra misión!”.

Hegseth viajaba en un avión C-32A, un Boeing 757 modificado utilizado por las Fuerzas Aéreas de EE. UU. para el transporte de dignatarios. Otros altos dirigentes del país, como el secretario de Estado Marco Rubio, el vicepresidente J. D. Vance y, ocasionalmente, incluso el presidente Donald Trump, utilizan la aeronave cuando visitan aeropuertos con pistas demasiado cortas para el Boeing-747 modificado que Trump suele utilizar, y que se conoce como Air Force One.

open image in gallery El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, se encontraba el miércoles en Bruselas, Bélgica, para asistir a la reunión de ministros de defensa de la OTAN, antes de que su avión tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia debido a la rotura de un parabrisas ( AFP via Getty Images )

No estaba claro qué había causado la grieta en el parabrisas del avión.

Los datos de seguimiento del vuelo mostraron que el avión despegó de Bruselas y pasó por Irlanda antes de dar la vuelta para aterrizar en el aeropuerto de la Fuerza Aérea Real en Mildenhall, Inglaterra, a las 7:07 p. m. hora local. No se sabía a qué hora despegó inicialmente el avión.

Hegseth y los anteriores secretarios de Defensa han utilizado tradicionalmente un avión diferente para los viajes al extranjero, el Boeing E-4B.

El Boeing E-4B es un Boeing-747 modificado que ha sido reforzado para ser utilizado por el presidente o los dirigentes del Pentágono como puesto de mando aerotransportado durante conflictos nucleares. Dentro de la Fuerza Aérea se le conoce como “el Air Force One sustituto” y el “avión del Juicio Final”.

open image in gallery Hegseth regresaba a EE. UU. tras la reunión de la OTAN cuando el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia ( REUTERS )

No estaba claro por qué Hegseth viajaba en el avión C-32, más pequeño.

El C-32, que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, tiene menos capacidades que el E-4B, pero está engalanado con un interior más lujoso gracias a las mejoras realizadas durante el primer mandato de Trump como presidente.

Durante su estancia en Bruselas, Hegseth advirtió de que EE. UU. “[impondría] costes a Rusia por su continua agresión” si no se ponía fin a la guerra en Ucrania.

“Si tenemos que dar este paso, el Departamento de Defensa de EE. UU. está dispuesto a hacerlo de la forma en que solo EE. UU. puede hacerlo”, dijo Hegseth en una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania de los aliados de Kyiv en la sede de la OTAN.

Hegseth no dio más detalles. Sin embargo, se conoce que la Administración Trump está considerando una solicitud de Ucrania de enviar misiles Tomahawk de largo alcance.

A principios de año, un avión de las Fuerzas Aéreas que transportaba a Rubio a Múnich se vio obligado a regresar a Washington D. C. tras experimentar un problema mecánico.

Traducción de Sara Pignatiello