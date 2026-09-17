Las redes sociales están repletas de especulaciones sobre la posibilidad de que Xi Jinping se ausentara de la cena de gala de los BRICS en Delhi y regresara antes de lo previsto a China porque se encontraba mal.

El mandatario visitó la India por primera vez en siete años para asistir a la XVIII Cumbre de los BRICS, pero regresó a China el 13 de septiembre, antes que otros líderes mundiales. Desde entonces, no se le ha visto en público, lo que ha alimentado aún más los rumores.

En un video difundido por la cadena pública de la India, se ve al primer ministro Narendra Modi hacer una breve pausa durante su discurso de apertura en la cumbre y preguntarle a Xi, sentado a su izquierda: “¿Está todo bien?”. Mientras varios asistentes se acercaban al mandatario chino, Modi repitió la pregunta y Xi asintió. Acto seguido, el primer ministro indio prosiguió con su discurso.

El miércoles, periodistas chinos publicaron en X, una plataforma bloqueada en China, un video más extenso del momento y afirmaron que Modi se refería en realidad a un problema con el auricular que Xi utilizaba para escuchar la traducción simultánea.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino informó a principios de esta semana que Xi partió de Delhi el domingo por la tarde tras concluir satisfactoriamente su participación en la cumbre. La visita, que parecía ajustarse al itinerario previsto para el encuentro del 12 y 13 de septiembre, duró apenas 24 horas.

Las especulaciones sobre la salud del líder de 73 años comenzaron el lunes después de que el presidente del Partido Democrático de China, una organización política no registrada, afirmara en una publicación en X que Xi se había desmayado durante la cumbre de los BRICS y había sido trasladado de regreso a China para recibir tratamiento médico de emergencia. La afirmación no ha sido confirmada.

open image in gallery El presidente chino Xi Jinping en la cumbre BRICS en Delhi, India, el 13 de septiembre de 2026 ( AFP/Getty )

Xie Wanjun, residente en Estados Unidos, afirmó que Xi sufrió un grave accidente cerebrovascular isquémico y que se negó a recibir tratamiento en Delhi. Según su versión, el presidente chino fue trasladado al Hospital 301 de Pekín tras regresar al país.

“Al abordar el avión, Xi Jinping caminaba con dificultad, daba pasos vacilantes y su cuerpo se inclinaba repetidamente hacia la izquierda”, aseguró Xie.

El periodista estadounidense Bill Gertz afirmó el miércoles que “circulan muchos rumores” sobre la salud de Xi y señaló que, entre ellos, hay versiones según las cuales “facciones militares rivales se estarían movilizando de cara a una guerra civil”.

Por su parte, Henry Gao, profesor de derecho en la Universidad de Administración de Singapur, afirmó: “Quien descarte los recientes rumores sobre China como ‘simples rumores’ necesita una clase magistral de historia china”.

“En las manos adecuadas”, añadió, “los rumores pueden convertirse en armas políticas”.

open image in gallery El primer ministro de India, Narendra Modi, junto al líder chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin durante la cumbre de los BRICS en Delhi ( Reuters )

“Xi Jinping no se encuentra bien. Esta vez, China no pudo ocultar su estado”, publicó el analista político Gordon Chang. “Circulan rumores sensacionales de que el Ejército chino liberó a dos de los enemigos más poderosos de Xi Jinping, Bo Xilai y Zhou Yongkang. Si estos rumores son ciertos, por increíble que parezca, Xi no se sentirá seguro al salir de China”.

Las especulaciones sobre la salud de Xi generaron dudas sobre su visita prevista a Estados Unidos, donde tiene programado reunirse con el presidente Donald Trump el 24 de septiembre. Será su tercer encuentro cara a cara en el último año.

Por otra parte, la Presidencia de Sudáfrica confirmó que Cyril Ramaphosa, quien sí asistió a la cena de los BRICS, se encontraba enfermo tras regresar de la cumbre.

Ramaphosa, de 73 años, suspendió sus compromisos públicos por motivos de salud siguiendo las recomendaciones de su equipo médico, según informó su oficina. El mandatario regresó de Delhi el lunes y sus médicos le aconsejaron descansar y recuperarse.

También surgieron especulaciones, no confirmadas, sobre una posible relación entre la comida servida durante la cumbre de los BRICS y la enfermedad de Ramaphosa. Sin embargo, ese no fue el único motivo de controversia en torno al menú: partidos de la oposición en India criticaron a Modi por servir una cena vegetariana a los líderes visitantes y lo acusaron de ignorar la diversidad cultural del país. Modi, al igual que muchos integrantes de las castas hindúes dominantes, es vegetariano.

Traducción de Leticia Zampedri