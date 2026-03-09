¿En qué consiste el servicio militar obligatorio en EE. UU., y puede Trump imponerlo para la guerra de Irán?

El Gobierno de Donald Trump no ha descartado poner tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán, y los recientes comentarios de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en respuesta a las preocupaciones de una presentadora de Fox News sobre la posibilidad de un reclutamiento, están generando rechazo.

Durante una reciente aparición en el programa Sunday Morning Futures, Leavitt fue preguntada de nuevo sobre si la Administración estaba considerando el despliegue de tropas estadounidenses, y la presentadora Maria Bartiromo enmarcó la pregunta en torno a la posibilidad de un reclutamiento.

“A las madres les preocupa que vayamos a tener un reclutamiento, que vayan a ver a sus hijos e hijas involucrados en esto”, dijo Bartiromo, y continuó: “¿Quiere comentar algo sobre los planes del presidente para las tropas? Como sabemos, hasta ahora ha sido en gran medida una campaña aérea”.

En respuesta, Leavitt dijo que “el presidente Trump, sabiamente, no [había descartado] ninguna opción”.

“Sé que a muchos políticos les gusta tomar estas decisiones rápidamente, pero el presidente, como comandante en jefe, quiere seguir evaluando el éxito de esta operación militar”, añadió, y prosiguió: “Ahora mismo no forma parte del plan actual, pero, de nuevo, el presidente evita sabiamente descartar opciones”.

open image in gallery El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y otros funcionarios de la Administración Trump no han descartado la posibilidad de poner soldados sobre el terreno en Irán ( Getty Images )

Cuando se le pidió que aclarara las declaraciones de Leavitt, incluyendo si el presidente estaba considerando imponer un servicio militar obligatorio, un portavoz de la Casa Blanca remitió a The Independent a las declaraciones de Leavitt.

Los estadounidenses no han sido reclutados para la guerra desde principios de la década de 1970, cuando 1,8 millones de hombres fueron llamados al servicio militar en Vietnam en un proceso que se hizo cada vez más impopular.

Durante una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena CBS, al ser preguntado sobre la probabilidad de que se enviaran soldados a tierra enemiga, el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que “no se [debía] revelar al enemigo, a la prensa, ni a nadie cuáles serían los límites de una operación”.

Los grupos de defensa de los miembros del servicio activo y los veteranos han criticado las cambiantes justificaciones de la Administración para la guerra contra Irán y han instado al Congreso a aprobar rápidamente una resolución de poderes de guerra para frenar las acciones del presidente.

“Negarse a descartar la presencia sobre el terreno, por no hablar del reclutamiento, envía un mensaje escalofriante a los militares y a sus familias: sus vidas y sus futuros son moneda de cambio en un conflicto sin final claro ni autorización del Congreso”, declaró a The Independent Naveed Shah, director político de Common Defense, un grupo de defensa de los veteranos del servicio militar.

“Ya hemos visto este tipo de maniobras en Irak, Afganistán y otros lugares, donde las promesas iniciales de una actuación rápida y limitada dieron paso a un despliegue de tropas, ocupaciones prolongadas y enormes costes humanos”, afirmó.

“Un servicio militar obligatorio sería catastrófico: afectaría desproporcionadamente a las comunidades de clase trabajadora, dividiría aún más a la nación y socavaría la fuerza de voluntarios en la que hemos confiado desde 1973”, explicó Shah, y siguió: “El ejército estadounidense es fuerte y capaz, pero no es infinito, especialmente con los retos de reclutamiento y los compromisos globales existentes”.

¿Qué ha dicho Trump sobre el servicio militar obligatorio?

Trump acusó falsamente a sus oponentes demócratas de obligar a los estadounidenses a hacer el servicio militar durante toda su campaña de 2024.

Durante un mitin en septiembre de 2024, alegó sin fundamento que Kamala Harris estaba hablando de implementar un servicio militar obligatorio. “Eso es lo que están haciendo”, dijo Trump desde Las Vegas, y agregó: “Ella ya está hablando de traer de vuelta el reclutamiento. Quiere volver a llamar a filas, llamar a filas a tus hijos, y meterlos en una guerra que nunca debería haber ocurrido”.

“Todos sus hijos e hijas acabarán recibiendo un aviso de reclutamiento. 'Felicidades, han sido reclutados en el ejército. Van a librar una guerra contra un país del que nadie ha oído hablar'. ¿No es ridículo?”.

Una falsa afirmación viral en las redes sociales alegaba que el Proyecto 2025, el plan respaldado por la Fundación Heritage para el regreso de Trump a la Casa Blanca, había recomendado reintroducir el reclutamiento para los estudiantes de último curso de las escuelas secundarias públicas para un compromiso de dos años. Eso no aparece en el documento.

Pero funcionarios en la órbita de Trump han presionado en el pasado para que el presidente imponga algún tipo de mandato de servicio nacional para apoyar al ejército totalmente voluntario de la nación. Sin embargo, hasta ahora, no se ha presentado ninguna propuesta en este sentido.

¿En qué consiste exactamente el reclutamiento?

El servicio militar obligatorio de EE. UU. funciona dentro del Sistema de Servicio Selectivo, una agencia casi independiente separada del Departamento de Defensa.

La agencia mantiene una base de datos de estadounidenses elegibles para un sistema que, “cuando lo autorizan el presidente y el Congreso, proporciona rápidamente personal de forma justa y equitativa, al tiempo que gestiona un programa de servicio alternativo para objetores de conciencia”.

open image in gallery Al menos siete militares murieron en la primera semana de las acciones dirigidas por EE. UU. contra Irán ( AP )

El servicio militar obligatorio se impuso en EE. UU. en seis conflictos: la guerra de la independencia, la guerra de Secesión, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, la última en la que los estadounidenses fueron llamados a filas.

En 1940 se declaró un servicio militar obligatorio en tiempos de paz mediante la Ley de Formación y Servicio Selectivos.

Las fuerzas armadas estadounidenses pasaron a ser totalmente voluntarias en 1973, aunque los hombres siguen estando obligados a inscribirse en el Sistema de Servicio Selectivo entre los 18 y los 25 años.

Estos requisitos se renovaron como parte de la Ley anual de Autorización de la Defensa Nacional en 2024.

¿Cómo funciona?

El presidente no puede restablecer unilateralmente el reclutamiento mediante una acción ejecutiva.

El Congreso tiene el poder constitucional de “levantar y mantener Ejércitos”, y los legisladores tendrían que enmendar la Ley del Servicio Selectivo Militar para autorizar el reclutamiento militar, lo que es poco probable que cuente con algún tipo de apoyo mayoritario en un Congreso dividido durante una guerra impopular.

Si hoy se impusiera un reclutamiento, el Sistema de Servicio Selectivo utilizaría un sistema de sorteo para determinar el orden de reclutamiento de los hombres. A continuación, los funcionarios sortearían probablemente los números correspondientes a las fechas de nacimiento.

Los hombres que tengan 20 años o los cumplan durante el año en que se sortean los números serían probablemente los primeros seleccionados, según la agencia. A partir del 1° de enero del año en que un varón cumpliera 21 años, pasaría a una segunda categoría prioritaria, y los nacidos al año siguiente pasarían al primer grupo.

Cada año de nacimiento sucesivo, los hombres aptos para el servicio militar pasan al siguiente grupo de prioridad inferior hasta que cumplen 26 años, que sigue siendo la edad límite para el reclutamiento.

El Servicio Selectivo dice que un reclutamiento moderno “sería el más justo de la historia”.

¿Y quienes no se registren?

La mayoría de los hombres de 18 a 25 años están obligados a inscribirse en el Servicio Selectivo, que en la mayoría de los estados está integrado en los procesos de inscripción y renovación del permiso de conducir. Más de 15 millones de hombres están registrados, según la agencia.

Técnicamente, no registrarse es un delito grave —aunque rara vez o nunca se castiga—, y puede dificultar obtener prestaciones del Gobierno en cualquier momento después de cumplir 26 años.

Aproximadamente tres cuartas partes de los estadounidenses se oponen al restablecimiento del servicio militar obligatorio, según el Pew Research Center.

¿Quién está exento?

Entre los hombres que hayan sido llamados a filas, pueden optar a un aplazamiento los casados, los estudiantes y los parientes de hombres fallecidos en combate. Según la ley actual de reclutamiento, los estudiantes universitarios pueden aplazar su inducción hasta el final del semestre en curso. Un estudiante de último año puede aplazarlo hasta el final de su año académico completo.

Las personas con aplazamientos por razones médicas y los objetores de conciencia también pueden solicitar su exención del servicio militar obligatorio o alistarse en una rama específica para evitar el servicio de combate.

Los reclutas también pueden comparecer directamente ante una junta local para apelar.

open image in gallery Todos los hombres de 18 a 25 años están obligados a inscribirse en el Sistema de Servicio Selectivo, aunque la idea de imponer un servicio militar obligatorio sigue siendo profundamente impopular en EE. UU. ( Getty Images )

Más de la mitad de los 27 millones de hombres que cumplían los requisitos para ser llamados a filas durante la guerra de Vietnam fueron aplazados, exentos o descalificados del servicio.

Las personas que no se presenten a filas (hubo más de 570.000 durante la guerra de Vietnam) también pueden ser acusadas de delitos graves punibles con multas de hasta 250.000 dólares o penas de prisión de hasta cinco años.

Aproximadamente 210.000 personas fueron acusadas de violar el servicio militar obligatorio en la época de Vietnam, aunque solo 3.250 fueron encarceladas, y casi 100.000 huyeron del país. En 1974, el entonces presidente Gerald Ford ofreció una amnistía a quienes eludieran el servicio militar obligatorio si cumplían algún tipo de servicio alternativo, y el presidente Jimmy Carter les concedió el indulto incondicional en 1977.

¿Y las mujeres?

Las mujeres siguen sin estar obligadas a inscribirse en el Servicio Selectivo a pesar de los esfuerzos del Congreso por modificar la ley federal.

En 2016, los comités de la Cámara de Representantes y del Senado aprobaron una disposición en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2017 que habría introducido el cambio, pero la medida nunca llegó a convertirse en legislación aprobada por el pleno del Congreso.

Traducción de Sara Pignatiello