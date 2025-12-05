Los aficionados al fútbol reaccionaron con indignación e incredulidad cuando Donald Trump, presidente de EE. UU., aceptó el recién creado “Premio de la Paz de la FIFA” durante el sorteo del Mundial 2026.

“Qué patético”, escribió un usuario, en respuesta a una foto del presidente recibiendo el premio de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la ceremonia del viernes en el Kennedy Center de Washington, D.C.

“La FIFA está tan corrompida que le hicieron un premio ‘de la paz’ a Trump para consolarlo porque no recibió el premio Nobel de la paz. ¿Cómo llegamos hasta aquí?”, escribió otro usuario, y un tercero añadió: “A partir de ahora nos dirá que este premio es más importante que el Nobel de la Paz”.

Otros describieron la entrega del premio, aparentemente arbitrario, a Trump como “más ridícula que una parodia”, aunque algunos esperaban con impaciencia el futuro. “No puedo esperar a ver el episodio que hará South Park sobre esto”, escribió un usuario.

Los aficionados al fútbol reaccionaron con indignación e incredulidad cuando Donald Trump aceptó el recién creado "Premio de la Paz de la FIFA" durante el sorteo del Mundial 2026

"Esto es patético", escribió un usuario, en respuesta a una foto del presidente de EE. UU. recibiendo el premio de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la ceremonia del viernes en el Kennedy Center de Washington D. C.

Según la asociación de fútbol, el nuevo premio de la paz pretende “recompensar a personas que han emprendido acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz y, al hacerlo, han unido a personas de todo el mundo”. Trump también ha “defendido el poder unificador del fútbol en la escena mundial”, según la FIFA.

Además del premio, Infantino también entregó a Trump “una hermosa medalla que podrá llevar a todas partes”, que el presidente aceptó con una sonrisa.

“Es como darle un caramelo a un niño para que se entretenga”, comentó otro usuario, y otro añadió con exasperación: “¿Cuál es el límite?”.

Infantino dijo a Trump que el premio se entregaba en nombre de más de cinco mil millones de aficionados al fútbol de todo el mundo, y para honrar a “un líder dinámico que ha participado en esfuerzos diplomáticos para crear oportunidades para la desescalada a través del diálogo y la estabilidad”.

Además del premio, Infantino también entregó a Trump "una hermosa medalla que podrá llevar a todas partes", que el presidente aceptó con una sonrisa

No se ha explicado el proceso de concesión del premio, ni se ha nombrado a los candidatos, ni se han dado criterios de selección. Altos cargos de la FIFA se mostraron sorprendidos por el anuncio del premio, que no se discutió con el Consejo de la FIFA.

No se ha dado ninguna explicación sobre el proceso de concesión del premio, los candidatos propuestos ni los criterios de selección. Altos cargos de la FIFA se mostraron sorprendidos por el anuncio del premio, que no se discutió con el Consejo de la FIFA

Trump se ha declarado anteriormente, y con modestia, un “presidente de la paz”, y ha afirmado haber puesto fin a ocho guerras. El presidente pasó meses haciendo campaña por el Premio Nobel de la Paz y recientemente rebautizó el Instituto de la Paz como Instituto de la Paz de EE. UU. Donald J. Trump.

Infantino abogó por que Trump ganara el Nobel de la Paz. En octubre,el día antes de que se anunciara el premio, escribió que el mandatario “definitivamente [merecía]” ganar el galardón. En cambio, la líder opositora venezolana María Corina Machado ganó el premio “por su incansable labor de promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.

Algunos usuarios de las redes sociales también señalaron la reciente controversia que rodea al Gobierno de Trump, incluidas las acusaciones de “crímenes de guerra” dirigidas contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tras una campaña de ataques aéreos contra presuntos “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico oriental que ha dejado más de 80 muertos.

“Patético. Conceder un premio de la paz a un hombre cuyo Gobierno está literalmente asesinando a personas en aguas internacionales por ser sospechosas de traficar con drogas”, escribió un usuario en X.

Traducción de Sara Pignatiello