“ICE estuvo aquí”: iglesia de EE. UU. reemplaza nacimiento con cartel de protesta y genera indignación

Una iglesia de Massachusetts, EE. UU., exhibió en su pesebre un cartel que rezaba “ICE estuvo aquí”, lo que provocó reacciones encontradas entre los miembros de la comunidad, incluida la indignación de un grupo religioso local.

El cartel, exhibido en la iglesia católica de la parroquia Santa Susana, en el pueblo de Dedham, sustituyó a las figuras de María, José y el Niño Jesús en la escena del nacimiento de Jesús, según informan los medios locales y las fotos de la escena. Asimismo, se colocó un segundo cartel con información adicional debajo del cartel “ICE estuvo aquí”.

“La Sagrada Familia está a salvo en el Santuario de nuestra Iglesia. Si ves a ICE, llama a LUCE”, reza el segundo cartel, en referencia a la Red de Justicia de Inmigración de Massachusetts, conocida como LUCE.

El reverendo Stephen Josoma dijo al noticiero WCVB que el cartel había sido idea suya.

La protesta se produce en medio de la ofensiva del Gobierno de Trump contra la inmigración, tras la promesa del presidente de llevar a cabo el mayor programa de deportaciones de la historia de EE. UU. ICE ha llevado a cabo operaciones especiales en varias ciudades importantes este año, entre ellas Boston, que está a solo 32 km al noreste de Dedham. Los agentes de inmigración detuvieron a 54.000 personas en todo EE. UU. solo en noviembre.

Una iglesia de Massachusetts, EE. UU., exhibió en su nacimiento el cartel “ICE estuvo aquí”. La comunidad reaccionó enérgicamente ( Facebook )

“¿Cuál es el objetivo de esto? Ayudar a la gente a reconocer la difícil situación de las personas necesitadas, y cómo las estamos tratando”, dijo Josoma a WCVB. Añadió: “La Navidad debería sacar lo mejor de las personas”.

En el grupo de Facebook de la iglesia se compartieron imágenes del pesebre, que suscitaron reacciones encontradas. Un usuario, que publicó fotos del cartel, escribió que estaba “extremadamente agradecido de ser miembro de esta parroquia”.

Por otro lado, C. J. Doyle, director ejecutivo de la Liga de Acción Católica de Massachusetts, calificó el cartel de “divisivo”: “Esto no está bien: es divisivo, es irrespetuoso, y se aleja del mensaje esencial de la Navidad”, dijo Doyle a WCVB.

Por su parte, el papa León XIV se ha mostrado crítico con la ola de deportaciones en EE. UU. El mes pasado, declaró a los periodistas que le preocupaban los informes sobre detenciones violentas de inmigrantes en el país.

“Tenemos que buscar formas de tratar a las personas con humanidad, tratarlas con la dignidad que tienen. Si la gente está en EE. UU. ilegalmente, hay formas de solucionar eso. Hay tribunales. Hay un sistema de justicia”, dijo el papa León.

“Nadie ha dicho que EE. UU. deba tener fronteras abiertas”, agregó, y continuó: “Creo que cada país tiene derecho a determinar quién entra, cómo y cuándo”.

Josoma dijo que su congregación ha trabajado para ayudar a reasentar a los inmigrantes deportados en sus países de origen, según informa Boston.com.

“Han hecho todo lo que se suponía que debían hacer, pero, aun así, su estatus podría estar en peligro; algunos de los nuestros correrían peligro de ser asesinados si regresaran [a sus países]”, declaró Josoma al citado medio.

La iglesia ha creado exhibiciones similares en el pasado, incluida una escena de la Natividad en 2018 que presentaba al niño Jesús en una jaula y a los reyes magos detrás de una pared, según el sitio web. La escena fue diseñada para protestar contra la separación forzosa de familias durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Ese nacimiento atrajo la atención de todo el país, e incluso fue criticado por el presentador Sean Hannity, de Fox News, según Boston.com.

A pesar de las críticas de algunos, Josoma dijo que muchos miembros de la comunidad le han dado “mucho apoyo”.

“Es arte religioso. Se supone que todo arte debe conmover”, declaró al medio, y prosiguió: “Odian enfrentarse a eso porque es la realidad, así que nos atacan por usar la religión de forma sacrílega, lo que me parece divertido”.

The Independent se ha puesto en contacto con la parroquia de Santa Susana para solicitar comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello