Una cuenta de redes sociales vinculada al polémico candidato propuesto por el presidente Donald Trump para hacerse cargo de la BLS (Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.) tiene un historial de publicación de varias teorías conspirativas de extrema derecha, afirma un informe sobre lo que a menudo es un cargo no partidista.

La semana pasada, Trump anunció que nombraría a Erwin John “E. J.” Antoni III, el economista jefe de The Heritage Foundation (el grupo conservador que creó el Proyecto 2025) para sustituir a la excomisionada de la BLS, Erika McEntarfer.

Una revisión superficial del perfil de Antoni (37) muestra que es un leal partidario de Trump que se ha alineado con los ideales de la actual Administración —contribuyendo al Proyecto 2025, atacando el historial del expresidente Joe Biden, e incluso siendo un “espectador” en el ataque del 6 de enero en el Capitolio, en Washington D. C.

Pero una mirada más profunda a la actividad de Antoni en Internet indica que una cuenta X ahora eliminada, que una vez usó el nombre de Antoni, publicó teorías sobre la muerte de Jeffrey Epstein, los orígenes del covid-19 y la validez de las elecciones presidenciales de 2020, según la revista Wired.

Un archivo histórico en línea de la cuenta “PhDofbombsaway” muestra que utilizaba el nombre “Dr. Erwin J. Antoni III”, “Dr. J.”, así como “Dr. Curtis LeMay”, una aparente referencia al general de las Fuerzas Aéreas al que se atribuye en gran medida la planificación y ejecución de bombardeos masivos sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial, así como la defensa del uso de armas nucleares.

El elegido del presidente Donald Trump para sustituir al comisionado de la BLS (Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.) supuestamente tenía una cuenta en X que respaldaba opiniones de extrema derecha ( Senado de EE. UU. )

La imagen de perfil de la cuenta era una nube en forma de hongo, similar a la que se asocia a las detonaciones de armas nucleares.

“Todo o nada. Háganlos morir”, publicó la cuenta a finales de noviembre de 2020 en respuesta a un tuit que animaba a los republicanos a plantar cara a las “máquinas fraudulentas de voto por correo”.

La cuenta volvió a publicar constantemente afirmaciones falsas sobre fraude electoral y teorías sobre papeletas robadas de cuentas destacadas.

El 5 de enero de 2021, horas antes del ataque al Capitolio, la cuenta publicó una referencia a la violencia en la Biblia mientras respondía a un tuit de Trump en el que animaba a los republicanos a “luchar”.

“Sansón tiene sus brazos alrededor de los pilares del templo, y aunque no sobreviva, lo derribará todo sobre sus enemigos”, publicó, en referencia a la historia de Sansón recibiendo fuerzas de Dios para levantarse contra sus enemigos.

La semana pasada, circularon por Internet fotos de Antoni en el exterior del Capitolio el 6 de enero. La Casa Blanca confirmó que Antoni estaba presente como un “espectador” que se acercó a ver la cobertura en las noticias.

Antoni, fotografiado ante el Capitolio el 6 de enero, estaba presente como "espectador" curioso ante la situación, según la Casa Blanca ( Parler )

Otras publicaciones de la cuenta indican que la persona que la dirigía estaba imbuida de la retórica de extrema derecha y las teorías conspirativas.

En noviembre de 2019, la cuenta respondió a una persona que teorizaba sobre la muerte de Epstein por suicidio, afirmando: “Epstein no se suicidó”. Esa teoría circuló ampliamente entre las comunidades de extrema derecha en línea y sigue siendo una parte central de las preocupaciones sobre la transparencia gubernamental en torno a Epstein.

Ese mismo mes, la misma cuenta respondió a un tuit que parecía hacer una insinuación sexual sobre la exvicepresidenta Kamala Harris.

“Hace su mejor trabajo cuando la vida la pone de rodillas”, escribió la cuenta.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar comentarios.

Antoni declinó hacer comentarios a Wired.

Aunque la cuenta ha sido eliminada desde entonces, Antoni sigue presente en Internet con una cuenta en X que en su mayoría publica opiniones alineadas con Trump sobre la economía, o datos económicos.

Pero su nombramiento ha sido objeto de críticas incluso antes de que NBC News informara de su presencia en el Capitolio, o de que Wired informara sobre su supuesta antigua cuenta en X.

El presidente ya había despedido a McEntarfer, funcionaria de carrera, tras expresar su descontento con los informes sobre cifras de empleo de la BLS. Trump insinuó, sin pruebas, que McEntarfer había manipulado los números para hacerlo quedar mal, porque las cifras no coincidían con la retórica de Trump sobre la economía.

open image in gallery Donald Trump con Antoni en la Oficina Oval ( Administración Trump )

Algunos economistas y legisladores han expresado su preocupación de que el nuevo nominado de Trump podría estar más inclinado a alterar los números del BLS para apaciguar al presidente. Aunque no hay ninguna norma sobre quién puede ser comisionado de la BLS, normalmente se espera que los candidatos no sean partidistas, dado que la BLS es una rama independiente de comprobación de hechos del Departamento del Trabajo de EE. UU.

Al anunciar el nombramiento de Antoni, el presidente prometió que su candidato “[garantizaría] que las cifras que se publiquen sean honestas y precisas”.

Antoni tuiteó anteriormente pidiendo una forma “mejor” de recopilar y difundir los datos del BLS y criticando el método actual de hacerlo.

La candidatura de Antoni requerirá la confirmación del Senado. Hasta ahora, al menos dos senadores demócratas han pedido al Senado que rechace su nominación.

Traducción de Sara Pignatiello