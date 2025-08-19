El Congreso planea publicar los archivos de Epstein tras recibirlos este viernes, según un informe

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes tiene previsto publicar algunos archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el difunto delincuente sexual condenado, tras recibir el material del Departamento de Justicia este viernes, según un informe.

Se espera que el comité comience a recibir este viernes los documentos que citó mediante una orden judicial. Un vocero del comité confirmó a CNN que se eliminará información sensible antes de su publicación, incluyendo la identidad de las víctimas.

“El comité planea publicar los documentos tras una revisión detallada para asegurar que se elimine cualquier información que identifique a las víctimas, así como material relacionado con abuso sexual infantil. También se coordinará con el Departamento de Justicia para garantizar que la difusión de estos archivos no interfiera con investigaciones o procesos penales en curso”, indicó el vocero.

El vocero indicó que el comité colaborará con el Departamento de Justicia en la publicación de los documentos, aunque no especificó cuándo podrían darse a conocer.

La información sobre el inicio de la entrega de archivos relacionados con Jeffrey Epstein al Congreso fue dada a conocer el lunes por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, el representante James Comer. Esta acción se produce luego de que el Departamento de Justicia concluyera en julio que no eran necesarias más revelaciones sobre el caso Epstein.

Epstein, un financiero adinerado y con conexiones en círculos de poder, murió por suicidio en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019, según se indica en el memorando. Sin embargo, durante años han circulado teorías conspirativas que afirman que mantenía una lista secreta de personas famosas e influyentes a quienes habría suministrado menores para fines sexuales. También se ha especulado que fue asesinado en prisión para evitar que revelara información sobre los supuestos crímenes.

La conclusión del memorando provocó indignación entre miembros de la base MAGA de Donald Trump, quienes esperaban revelaciones explosivas. Desde la Casa Blanca, han intentado contener las consecuencias y la reacción pública, luego de lo que muchos consideran un manejo fallido de los llamados “archivos Epstein”.

Trump y Epstein mantuvieron una relación cercana durante la década de 1990 y principios de los 2000, y fueron vistos juntos en fiestas tanto en Palm Beach como en Nueva York. En 2002, Trump afirmó que conocía a Epstein desde hacía 15 años y lo calificó como “un tipo estupendo”, mucho antes de que se conocieran las acusaciones contra el financiero.

Aunque Donald Trump nunca ha sido acusado formalmente ni enfrenta cargos penales en relación con el caso Epstein, su examigo, Elon Musk, lo señaló como uno de los nombres en la supuesta lista.

A pesar del fuerte interés público en los archivos, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aplazó hasta septiembre la votación del pleno para decidir si se publicarán o no, argumentando que la administración necesita “espacio” para revisar el contenido con detenimiento.

La presidenta del Comité de Reglas, Virginia Foxx, dijo a periodistas este martes que el tema podría “resolverse” antes de que llegue a votación en Washington D. C. el próximo mes.

“El presidente Comer mencionó que ya está recibiendo el material que solicitó al Departamento de Justicia. Me gustaría que esto se resolviera, si es posible, antes de nuestro regreso, y que se publique la mayor cantidad de información posible”, declaró Foxx.

Traducción de Leticia Zampedri