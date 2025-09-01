El presidente Donald Trump respondió a las especulaciones sobre su salud en una publicación en Truth Social.

“NUNCA ME HABÍA SENTIDO MEJOR EN MI VIDA”, escribió el presidente el domingo por la noche y agregó una publicación de Truth Social de otro usuario que hacía comentarios despectivos sobre la salud del expresidente Joe Biden. El usuario añadió que los “medios enloquecen si Trump desaparece 24 horas”.

Esta semana circularon por las redes sociales rumores infundados sobre la salud del presidente. Los teóricos de conspiración señalaron el hecho de que Trump no había sido visto en público desde la reunión de su gabinete el miércoles y no tenía planes en su agenda para el fin de semana.

Otros citaron también la entrevista que el vicepresidente J. D. Vance concedió el miércoles al periódico USA Today, en la que afirmó estar preparado para asumir la presidencia si ocurriera una “terrible tragedia”. En esa misma entrevista, Vance también señaló que Trump goza de “una salud increíblemente buena”.

Las preguntas sobre la salud del presidente figuraban entre las principales búsquedas en Google al mediodía del sábado, mientras que “¿Dónde está Donald Trump?” era tendencia en X, Forbes informa. Sin embargo, Trump fue visto de nuevo el sábado de camino a su campo de golf de Virginia.

open image in gallery Trump puso fin a las especulaciones sobre su salud tras ser fotografiado de camino a su campo de golf de Virginia el sábado ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

En esa misma publicación de Truth Social, Trump también declaró a Washington D. C. como una “zona libre de delincuencia”. Trump desplegó la Guardia Nacional en la capital del país en el mes de agosto y argumentó que lo hizo en respuesta a una “emergencia de delincuencia”. Los delitos violentos han disminuido en D. C. desde 2023.

A pesar de las preguntas sobre su paradero, Trump compartió docenas de publicaciones en Truth Social este fin de semana, incluyendo más declaraciones de que D. C. es ahora seguro y un llamado a poner fin al voto por correo. También publicó una extraña diatriba contra un trabajador de la Rosaleda de la Casa Blanca por dañar un trozo de piedra y compartió imágenes de vigilancia del incidente.

Las dudas sobre la salud de Trump aumentaron a principios de año, cuando circularon por Internet fotos de sus tobillos hinchados y moretones en las manos.

open image in gallery Un moreton en la mano de Trump, fotografiado el 25 de agosto. Al presidente le diagnosticaron insuficiencia venosa crónica este verano ( REUTERS )

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló en julio que a Trump, de 79 años, se le había diagnosticado una insuficiencia venosa crónica. Esta afección es bastante frecuente en las personas mayores y se produce cuando las venas de las piernas se esfuerzan por transportar la sangre al corazón.

Leavitt añadió que no había indicios de trombosis venosa profunda ni de enfermedad arterial. Los resultados de un hemograma y un ecocardiograma también fueron normales.