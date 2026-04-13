EEUU dice que bloqueará los puertos de Irán mientras el tráfico se paraliza en Ormuz

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron que comenzarán un bloqueo de todos los puertos y zonas costeras iraníes el lunes, moderando la amenaza previa del presidente Donald Trump de bloquear por completo el estratégico estrecho de Ormuz, mientras reportes iniciales indicaban que los barcos habían dejado de cruzar la vía marítima.

La medida se produjo después de que conversaciones maratónicas de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin acuerdo, y preparó el terreno para un enfrentamiento. Líderes iraníes prometieron contrarrestar el bloqueo.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que el bloqueo comenzaría el lunes a las 10 de la mañana EDT, o a las 5:30 de la tarde en Irán, y que sería “aplicado de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo y el golfo de Omán”. CENTCOM indicó que aun así permitiría que los barcos que viajen entre puertos no iraníes transiten por el estrecho, un paso atrás respecto a la amenaza anterior del presidente de bloquear todo el estrecho.

El anuncio del bloqueo detuvo el limitado tráfico de barcos que se había reanudado en el estrecho desde el alto el fuego, según un informe temprano de inteligencia de Lloyd’s List. Rastreadores marítimos indicaban que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio del alto el fuego, por debajo de los aproximadamente 100 a 135 pasos de embarcaciones por día antes de la guerra.

Más tarde el domingo, Trump amplió su disputa por la guerra con el papa León XIV, arremetiendo en una publicación en Truth Social en la que calificó al líder católico de “terrible en política exterior”. El ataque, extraordinariamente duro, se produjo después de que León condenara la guerra y exigiera que los líderes políticos se detuvieran y negociaran la paz.

El bloqueo podría tener efectos de gran alcance

Es probable que el bloqueo busque aumentar la presión sobre Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo desde que comenzó la guerra, gran parte de ellos probablemente transportados mediante tránsitos clandestinos que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Trump también espera socavar el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz después de exigir que reabra la vía marítima por la que transitaba el 20% del petróleo mundial antes de que comenzaran los combates. Un bloqueo de Estados Unidos podría sacudir aún más los mercados energéticos globales.

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones del mercado tras el anuncio del bloqueo. El precio del crudo estadounidense aumentó un 8% hasta 104,24 dólares por barril, y el crudo Brent, el referente internacional, subió un 7% hasta 102,29 dólares. El Brent costaba aproximadamente 70 dólares por barril antes de la guerra a finales de febrero.

Irán dice: “Si ustedes pelean, nosotros pelearemos”

Un coro de altos funcionarios iraníes amenazó con represalias. Mohsen Rezaei, asesor militar y excomandante de la Guardia Revolucionaria, escribió en X que las fuerzas armadas del país tenían “importantes palancas intactas” para contrarrestar un bloqueo de Ormuz. Afirmó que Irán no sería coaccionado por “tuits y planes imaginarios”.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien encabezó la delegación iraní en las conversaciones, se dirigió a Trump en un comunicado a su regreso a Irán: “Si ustedes pelean, nosotros pelearemos”.

Más tarde, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que el estrecho seguía bajo el “control total” de Irán y que estaba abierto para embarcaciones no militares, pero que las militares recibirían una “respuesta contundente”, informaron dos agencias de noticias iraníes semioficiales.

Durante las conversaciones de 21 horas de este fin de semana en Pakistán, las fuerzas armadas de Estados Unidos dijeron que dos destructores habían transitado el estrecho antes de trabajos de despeje de minas, algo que ocurría por primera vez desde que comenzó la guerra. Irán lo negó.

Sin noticias sobre qué ocurrirá cuando expire el alto el fuego

Las conversaciones cara a cara que terminaron temprano el domingo fueron las negociaciones de más alto nivel entre los viejos rivales desde la Revolución Islámica de 1979.

Trump dijo que las ambiciones nucleares de Teherán fueron el principal motivo del fracaso de las conversaciones. En declaraciones a Fox News, volvió a amenazar con atacar infraestructura civil si Irán no abandonaba su programa nuclear.

“En medio día no les quedaría un solo puente en pie, no les quedaría una sola planta generadora de electricidad en pie, y vuelven a la Edad de Piedra”, afirmó Trump.

El vicepresidente JD Vance, quien encabezó la parte de Estados Unidos en las conversaciones, dijo que Washington necesitaría “un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear”.

Los negociadores iraníes no pudieron aceptar todas las “líneas rojas” de Estados Unidos, dijo un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a describir posiciones oficialmente. Esas líneas rojas incluían que Irán nunca obtenga un arma nuclear, ponga fin al enriquecimiento de uranio, desmantele las principales instalaciones de enriquecimiento y permita la recuperación de su uranio altamente enriquecido, además de abrir el estrecho de Ormuz y terminar el financiamiento a Hamás, Hezbollah y los rebeldes hutíes.

Funcionarios iraníes dijeron que las conversaciones se desmoronaron por dos o tres asuntos clave, y culparon a lo que llamaron un exceso de exigencias de Estados Unidos. Qalibaf, quien señaló avances en las negociaciones, dijo que era hora de que Estados Unidos “decida si puede ganarse nuestra confianza o no”.

El ministro de Exteriores de Irán afirmó que Estados Unidos hizo naufragar las negociaciones cuando estaban a “pulgadas” de un acuerdo, pero no aportó pruebas.

“Nos encontramos con maximalismo, metas cambiantes y bloqueo”, escribió Abbas Araghchi en X.

Ni Irán ni Estados Unidos indicaron qué ocurrirá después de que el alto el fuego expire el 22 de abril.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, dijo que su país intentará facilitar un nuevo diálogo en los próximos días. Irán dijo que estaba abierto a continuar el diálogo, informó la agencia estatal IRNA.

El programa nuclear de Irán es un punto clave de fricción

El programa nuclear de Irán estuvo en el centro de las tensiones mucho antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero. Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, 2.055 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo, y han dañado infraestructura en media docena de países.

Teherán ha negado durante mucho tiempo buscar armas nucleares, pero insiste en su derecho a un programa nuclear civil. El histórico acuerdo nuclear de 2015, del que Trump posteriormente retiró a Estados Unidos, requirió bastante más de un año de negociaciones. Expertos dicen que la reserva de uranio enriquecido de Irán, aunque no es de grado armamentístico, está a solo un breve paso técnico de distancia.

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Metz informó desde Ramala, Cisjordania; Boak desde Miami y Magdy desde El Cairo. Los periodistas de Associated Press E. Eduardo Castillo en Beijing; Collin Binkley y Ben Finley en Washington; Kareem Chehayeb en Beirut; Brian Melley en Londres; Ghaya Ben MBarek en Túnez; Hannah Schoenbaum en Salt Lake City y Julia Frankel y Mae Anderson en Nueva York contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.