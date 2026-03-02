Atacar a Irán “no hará desaparecer los archivos de Epstein”, advierte un legislador republicano a Trump

Un legislador republicano advirtió al presidente Donald Trump de que el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán “no hará que desaparezcan los archivos Epstein”.

La Operación Furia Épica comenzó en la madrugada del sábado y en ella se produjeron ataques aéreos contra Teherán y otras ciudades iraníes que, en última instancia, condujeron al asesinato del Líder Supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, y a una oleada de ataques de represalia por parte del régimen en todo Oriente Próximo.

Ya murieron al menos cuatro soldados estadounidenses, tres aviones de combate estadounidenses fueron derribados sobre Kuwait en un aparente incidente de fuego amigo, el intercambio de hostilidades se extendió al Líbano y Trump dijo que prevé que la misión continúe durante “cuatro o cinco semanas”, instando al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a rendirse y al pueblo a levantarse.

Todo esto derivó en que el actual escándalo de Jeffrey Epstein haya pasado a un segundo plano en la agenda informativa, a pesar de que los golpes comenzaron unas horas después de que Bill Clinton testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre su pasada asociación con el multimillonario pedófilo y fue acribillado a preguntas incómodas.

Pero el representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, que encabezó la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en el Congreso el año pasado, afirma que la acción en el extranjero no puede utilizarse como cortina de humo para ocultar las revelaciones de los archivos.

open image in gallery El legislador republicano Thomas Massie muestra un documento muy censurado extraído de la publicación de los archivos Epstein por parte del Departamento de Justicia ( Reuters )

“PSA: Bombardear un país al otro lado del mundo no hará desaparecer los archivos de Epstein, como tampoco lo hará que el Dow supere los 50.000”, escribió Massie en X (Twitter) el domingo por la tarde.

No fue la única persona que estableció una conexión entre Epstein y el conflicto de Irán.

James Austin Johnson, que personificó a Trump en Saturday Night Live, parodió el video de Truth Social en el que el presidente anunció por primera vez la operación: “Lancé este ataque después de que mi Junta de Paz y yo decidimos que estábamos aburridos de la paz. Como todos sabemos, Irán estuvo a dos semanas de desarrollar un arma nuclear durante los últimos 15 años o algo así, así que teníamos que actuar ahora. La guerra, ¿para qué sirve? ¡Para distraer la atención de los archivos Epstein!”.

Antes de eso, la excongresista del movimiento MAGA, Marjorie Taylor Greene, que rompió con Trump el año pasado y renunció a su cargo, emitió un largo ataque contra el presidente el sábado por perseguir misiones de cambio de régimen en el extranjero en lugar de apegarse a sus principios de “Estados Unidos primero” y ofrecer resultados en casa, en el curso del cual invocó los archivos.

“Durante años exigimos hacer públicos los archivos Epstein y demandamos transparencia y justicia para miles de víctimas, mujeres y niños, por parte de los hombres más ricos y poderosos del mundo y tuvimos que luchar contra el propio Trump para que lo hiciera, incluso después de que todos hiciéramos campaña por ello”, escribió.

“Y ni una sola persona fue detenida y probablemente no lo será, no hay rendición de cuentas, no hay justicia. En su lugar, obtenemos una guerra con Irán en nombre de Israel que tendrá éxito en el régimen de Irán. Otra guerra extranjera por gente extranjera para un cambio de régimen extranjero. ¿Para qué?”

open image in gallery James Austin Johnson interpreta a Donald Trump en Saturday Night Live y declara: “¿Para que sirve la guerra? ¡Para distraer la atención de los archivos Epstein!”. ( SNL )

Otro republicano con fuertes palabras para Trump fue el compañero de Massie en Kentucky, el senador Rand Paul, quien expresó su simpatía por el pueblo de Irán y citó a John Quincy Adams.

Estados Unidos “no sale al extranjero en busca de monstruos que destruir”, escribió Paul, haciéndose eco de Adams. “Ella es la defensora de la libertad y la independencia de todos. Es campeona y defensora solo de sí misma”.

Y agregó: “La Constitución confirió el poder de declarar o iniciar la guerra al Congreso por una razón, para hacer la guerra menos probable. [James] Madison escribió que ‘el Poder Ejecutivo es la rama más propensa a la guerra; por lo tanto, la Constitución, tras un cuidadoso estudio, delegó el poder bélico en la legislatura’. Como en toda guerra, mi primer y más puro instinto es [desear] a los soldados estadounidenses seguridad y éxito en su misión. Pero mi juramento de cargo es a la Constitución, así que, tras un cuidadoso análisis, debo oponerme a otra guerra presidencial”.

Entre los republicanos que defendieron los ataques hasta ahora estuvieron el senador de Arkansas Tom Cotton, que forma parte del Comité de Servicios Armados, el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham y el senador de Texas Ted Cruz, así como las representantes del movimiento MAGA Nancy Mace, de Carolina del Sur, y Anna Paulina Luna, de Florida; esta última participó en un debate especialmente acalorado en MS NOW.

Sin embargo, los primeros sondeos sugieren que solo uno de cada cuatro estadounidenses apoya las acciones del Gobierno, lo que podría suponer un problema para su partido en las elecciones legislativas de noviembre, especialmente si el conflicto se prolonga más de lo previsto.

Traducción de Olivia Gorsin