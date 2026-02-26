La declaración a puerta cerrada de Hillary Clinton en la investigación del Congreso sobre Jeffrey Epstein se suspendió el jueves después de que un influencer de derecha compartiera una foto de la ex primera dama durante el proceso, que según él le fue facilitada por la representante republicana Lauren Boebert.

El influencer partidario del movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez), Benny Johnson, publicó la foto de Clinton con aspecto serio en su cuenta de X, que, según él, le había sido “facilitada por la representante Lauren Boebert”, y que parecía haber sido tomada desde el asiento de la republicana.

“La primera imagen de Hillary Clinton testificando bajo juramento sobre Jeffery Epstein ante el Comité de Supervisión Republicano”, escribió Johnson en X, en una publicación en la que aparece una foto de Clinton. “Esta es la primera vez que Hillary ha tenido que responder a preguntas reales sobre Epstein. Clinton no se ve contenta”.

Tras la publicación, el asesor de Clinton, Nick Merrill, declaró a Politico que la declaración se había hecho de forma extraoficial “mientras averiguan de dónde procede la foto y por qué es posible que los miembros del Congreso estén infringiendo las normas de la Cámara”.

Aunque la declaración de Clinton se está grabando, es a puerta cerrada, y los videos y la transcripción de la misma se publicarán después de que hayan sido revisados por los abogados, según declaró el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el representante James Comer.

open image in gallery La declaración a puerta cerrada de Hillary Clinton en la investigación del Congreso sobre Jeffrey Epstein se suspendió el jueves después de que la representante Lauren Boebert compartiera una foto del proceso con un influencer de derecha ( Getty )

Clinton está siendo interrogada en su casa de Chappaqua, Nueva York, mientras que el expresidente Bill Clinton será interrogado el viernes.

The Independent se puso en contacto con la oficina de Boebert en busca de comentarios.

En una publicación en X, la congresista defendió la decisión de Johnson de publicar la foto, aunque no confirmó haber sido ella quien se la envió.

“Benny no hizo nada malo”, escribió la republicana de Colorado. “Se procede con la declaración”.

Johnson afirmó que estaba autorizado a publicar la foto y acusó al equipo de Clinton de intentar “esquivar las preguntas”.

Clinton no ha sido acusada de ningún delito relacionado con Epstein y niega haber cometido irregularidad alguna.

En su declaración inicial ante la comisión, Clinton afirmó que no recordaba haber conocido a Epstein y que “no tenía ni idea” de los delitos del delincuente sexual y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

open image in gallery El influyente partidario de MAGA Benny Johnson compartió la foto de una Clinton con mirada seria en su cuenta de X, que según él fue “proporcionada por la representante Lauren Boebert” (imagen de archivo) ( AFP/Getty )

“No recuerdo haber conocido nunca al Sr. Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas”, afirmó Clinton en la declaración que compartió en sus redes sociales.

La demócrata acusó a los legisladores de no tomarse en serio su investigación sobre la presunta red de tráfico sexual de Epstein.

“Si no están familiarizados con este tema, déjenme decirles algo: Jeffrey Epstein era un individuo atroz, pero no es el único”, manifestó Clinton. “No se trata de una sensacionalista noticia de prensa ni de un escándalo político. Es una lacra mundial con un coste humano inimaginable”.

Clinton también apuntó al presidente Donald Trump en su declaración inicial y pidió a los legisladores que lo interrogaran bajo juramento.

Trump no está acusado de ningún delito en relación con Epstein.

“Si este comisión se toma en serio el esclarecimiento de la verdad sobre los delitos de tráfico de personas cometidos por Epstein, no dependería de las ruedas de prensa para obtener respuestas de nuestro actual presidente sobre su participación; le preguntaría directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein”, afirmó Clinton.

Trump aparece mencionado en los archivos de Epstein porque en su día fue amigo de Jeffrey Epstein. Sin embargo, ambos dejaron de ser amigos mucho antes de que Epstein fuera investigado y condenado en Florida por prostitución.

Traducción de Sara Pignatiello