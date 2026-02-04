Bill Gates se pronunció sobre su inclusión en el tramo de tres millones de páginas de los archivos de Jeffrey Epstein, afirmando que lamenta cada minuto que pasó con el difunto pederasta.

La relación del cofundador de Microsoft con Epstein ya había sido documentada anteriormente. Aunque admitió haberse reunido varias veces con el financiero tras conocerse en 2011, Gates negó haber visitado su isla o haber mantenido relaciones con mujeres.

“Me arrepiento de cada minuto que pasé con él y me disculpo por haberlo hecho”, declaró Gates a la cadena australiana 9News y añadió que fue “una tontería pasar tiempo con él” y que es “una de las muchas personas que se arrepienten de haberlo conocido”.

“Cuanto más se sepa, más claro quedará que, aunque el momento fue un error, no tiene nada que ver con ese tipo de comportamiento”, añadió Gates.

Borradores de mensajes de 2013 guardados en la cuenta de correo electrónico de Epstein parecían documentar sentimientos de traición del financiero y el cofundador de Microsoft.

El borrador del correo electrónico parecía sugerir que el Gates había contraído una infección de transmisión sexual durante reuniones con mujeres concertadas por Epstein.

“Al parecer, Jeffrey escribió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo electrónico nunca se envió. El correo electrónico es falso”, dijo Gates en su primera entrevista desde que se publicaron los últimos archivos el pasado viernes.

“No sé en qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?

Esto se produce después de que Melinda French Gates, su exesposa, habló sobre ser mencionada en el último lote de los archivos y recordó algunos “momentos muy, muy dolorosos” en su matrimonio con el fundador de Microsoft.

“Pero ya lo superé. Lo aparté a propósito y seguí adelante”, declaró a NPR.

“Estoy en un lugar realmente inesperado y hermoso de mi vida, así que cualquier pregunta que quede ahí de qué... no puedo ni empezar a saberlo todo. Esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos tienen que responder ante esas cosas, no yo”.

La mujer de 61 años, que comparte tres hijos con el multimillonario, se divorció de Gates en mayo de 2021 tras 27 años de matrimonio.

Rachel Martin, presentadora del pódcast Wild Card de NPR , preguntó por el borrador del correo electrónico: “Los correos electrónicos de los archivos sugieren que Bill Gates tuvo más aventuras, que intentó conseguir medicamentos para tratar una infección de transmisión sexual y que iba a dártelos sin que lo supieras”.

La Sra. Gates dijo que sentía una “tristeza increíble” y añadió: “Soy capaz de coger mi propia tristeza y mirar a esas chicas jóvenes y decir: ‘Dios mío, cómo... ¿Cómo les pudo pasar eso a esas chicas, verdad?’”.

“Al menos en mi caso, pude seguir adelante en la vida y espero que ahora haya algo de justicia para esas mujeres”, añadió.

Un portavoz de Bill Gates declaró anteriormente a The Independent: “Estas afirmaciones son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no tener una relación continuada con Gates y hasta dónde llegaría para entrampar y difamar”.

