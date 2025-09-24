El Servicio Secreto investiga si sabotearon una escalera mecánica en la ONU mientras Trump la usaba

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el Servicio Secreto de Estados Unidos se encuentra entre las agencias que investigan si la escalera mecánica de la sede de la ONU fue apagada de forma deliberada justo antes de que el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump intentaran utilizarla.

Donald Trump y la primera dama vivieron un momento embarazoso el martes cuando una escalera mecánica se detuvo de forma abrupta justo cuando ambos subían, antes del discurso del presidente ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Más tarde, Karoline Leavitt compartió en X (antes Twitter) un fragmento de un artículo del Times de Londres en respuesta al incidente. El medio reportó que algunos miembros del personal de la ONU habrían bromeado con la idea de “apagar las escaleras mecánicas” y decirle a Trump que “se quedaron sin presupuesto y tendría que subir caminando”.

Durante su participación este martes en el programa Jesse Watters Primetime de Fox News, el presentador le preguntó a Karoline Leavitt si lo ocurrido con la escalera mecánica en la ONU podría considerarse un acto de “sabotaje”.

“Definitivamente, es lo que parece para mí”, respondió Leavitt. “Hubo reportes preocupantes el fin de semana que indicaban que miembros del personal globalista de la ONU estaban conspirando para tenderle una trampa al presidente de Estados Unidos”.

open image in gallery La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el Servicio Secreto de Estados Unidos se encuentra entre las agencias que investigan si la escalera mecánica de la sede de la ONU fue apagada de forma deliberada justo antes de que el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump intentaran utilizarla ( Fox News )

“Primero fue la escalera mecánica, luego el teleprompter”, agregó Leavitt.

La secretaria de prensa señaló que la comentarista conservadora Katie Pavlich notó que “el audio dentro de la sala era mucho más bajo y distinto” para Trump en comparación con el orador anterior.

“Cuando se junta todo esto, para mí no parece una coincidencia”, afirmó Leavitt. “Tenemos a personas, incluido el Servicio Secreto de Estados Unidos, investigando el caso para llegar al fondo del asunto”.

Finalmente, lanzó una advertencia directa: “Si descubrimos que fueron empleados de la ONU quienes intentaron sabotear deliberadamente al presidente y a la primera dama de Estados Unidos, entonces más vale que haya consecuencias para esas personas. Y me aseguraré personalmente de que así sea”, sentenció.

open image in gallery Donald Trump y la primera dama vivieron un momento embarazoso el martes cuando una escalera mecánica se detuvo de forma abrupta justo cuando ambos subían, antes del discurso del presidente ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York ( AP )

Sin embargo, según Stephane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, António Guterres, el responsable del incidente podría haber sido el propio camarógrafo de la delegación estadounidense.

“El camarógrafo de la delegación de EE. UU. se adelantó al presidente y pudo haber activado el mecanismo de parada en la parte superior de la escalera mecánica”, explicó Dujarric.

“El sistema de seguridad está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados o sean arrastrados hacia el mecanismo interno. Es posible que el camarógrafo haya activado esta función de forma accidental”, añadió en un comunicado.

La aparición de Trump en la ONU también estuvo marcada por fallas técnicas, entre ellas un problema con el teleprompter que no funcionó al inicio de su discurso.

El expresidente bromeó diciendo que quien estaba a cargo del teleprompter “está en serios problemas”, y agregó:

Durante su discurso ante la Asamblea General, Trump ironizó que sus únicas experiencias en la ONU habían sido “una escalera mecánica que no funcionaba y un teleprompter defectuoso”.

Un funcionario de la ONU declaró a la agencia Associated Press que la Casa Blanca es la responsable del funcionamiento del teleprompter durante los discursos del presidente.

Traducción de Leticia Zampedri