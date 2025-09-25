Demócrata de la Cámara presentará artículos de juicio político contra RFK Jr. por el “caos” que ha causado

Un miembro demócrata de la Cámara de Representantes pidió el juicio político contra el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., a quien acusa de provocar un “caos sanitario” con recortes a la investigación y afirmaciones infundadas sobre vacunas y autismo.

La representante Haley Stevens (Michigan) declaró: “Su desprecio por la ciencia, la difusión constante de teorías conspirativas y su absoluto desdén por miles de horas de investigación de los mejores médicos y expertos de EE. UU. es algo sin precedentes, temerario y peligroso”.

Stevens explicó que los artículos se centrarán en los recortes del gobierno de Trump a la investigación básica sobre cáncer infantil y adicciones, la afirmación reciente de la Casa Blanca de que el paracetamol (Tylenol) provoca autismo, el despido masivo de un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el escepticismo de Kennedy hacia las vacunas.

La demócrata también acusa al secretario de Salud de mentir durante sus audiencias de confirmación, cuando aseguró que no socavaría las recomendaciones de vacunación infantil. Sin embargo, el CDC redujo sus lineamientos, centrándose en destacar la importancia de la vacuna principalmente para los adultos mayores.

La representante de Michigan ya había pedido la renuncia de Kennedy a principios de este mes.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., sigue enfrentando críticas a su gestión por parte de profesionales médicos ( Getty )

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca y al Departamento de Salud y Servicios Humanos para obtener comentarios.

Es poco probable que el proceso de destitución siga adelante, dado que los republicanos controlan tanto la Cámara de Representantes como el Senado.

La gestión de Kennedy al frente de la política sanitaria de la administración ha resultado políticamente tumultuosa.

Más allá del intento de destitución, el secretario de Salud fue objeto de críticas este mes por parte de la exdirectora del CDC, Susan Monarez, quien declaró la semana pasada en el Senado que Kennedy la apartó de su cargo en agosto porque ella se mantuvo “firme en la integridad científica” al negarse a aprobar despidos y a respaldar los cambios en las recomendaciones de vacunación infantil impulsados por el gobierno.

La destitución de Monarez en agosto provocó la renuncia de cuatro altos funcionarios del CDC.

A principios de este verano, el gobierno de Trump canceló proyectos de desarrollo de vacunas por 500 millones de dólares basados en la tecnología ARNm, la misma estrategia de vanguardia que permitió crear rápidamente varias vacunas contra la COVID y que el propio presidente había presentado antes como uno de sus logros emblemáticos.

“Lo único que percibo es un daño inminente”, alertó Demetre Daskalakis, quien renunció este mes como director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias. “Tal vez me equivoque, pero según lo que observo y lo que he escuchado de los nuevos integrantes del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), avanzan en una línea ideológica que pretende revertir la vacunación”.

Traducción de Leticia Zampedri