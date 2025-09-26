“Uno de los peores abusos”: empleados del Departamento de Justicia rechazan imputación de James Comey

Varios empleados a las órdenes de la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, han calificado la acusación contra el ex director del FBI James Comey como uno de los “peores abusos" en la historia del Departamento de Justicia del país (DOJ), según un informe.

Comey, que dirigió el FBI desde 2013 hasta 2017, cuando el presidente Donald Trump lo despidió, está acusado de hacer declaraciones falsas y obstruir un procedimiento del Congreso en septiembre de 2020, según la acusación presentada este jueves. El también abogado ha negado cualquier delito. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a hasta cinco años entre rejas.

Bondi dijo que la acusación refleja el “compromiso del Departamento de Justicia con la tarea de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder para engañar al pueblo estadounidense”.

Pero algunos empleados del DOJ parecen no estar de acuerdo, ya que fuentes del departamento dijeron al canal MSNBC: “La acusación de Comey está entre los peores abusos de la historia del DOJ. I dencreíble. Es difícil exagerar el impacto que tendrá este momento”.

El DOJ declinó hacer comentarios a The Independent sobre las declaraciones.

“Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un costo, pero no podríamos imaginarnos viviendo de otra manera”, declaró Comey tras hacerse pública la acusación.

open image in gallery Varios subordinados de la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, han denunciado la acusación contra el ex director del FBI James Comey como uno de los “peores abusos” en la historia del DOJ después de que Trump ordenara públicamente a Bondi que persiguiera a sus percibidos enemigos políticos ( AP )

Días antes de que se presentara la acusación, el presidente Donald Trump dio instrucciones a Bondi para que persiguiera a sus enemigos políticos en un mensaje en su plataforma de redes sociales.

“No podemos retrasarlo más, esto destruye nuestra reputación y credibilidad. Me sometieron a dos juicios políticos y me acusaron cinco veces, ¡por nada! Debe hacerse justicia, ¡ya!”, escribió el presidente en Truth Social.

Trump sugirió el viernes que la acusación formaba parte de una operación de venganza y que espera que se presenten otros cargos contra sus enemigos políticos. “Me lo hicieron a mí durante cuatro años. Me atacaron. Me persiguieron durante cuatro años. Y eso sin contar los cuatro grandes años que tuvimos en la Casa Blanca”, dijo Trump a los periodistas.

Comey está acusado de mentir cuando testificó ante el Congreso en 2020 sobre si autorizó a alguien del FBI a ser fuente para un artículo del periódico The Wall Street Journal. La noticia trataba sobre la investigación a Hillary Clinton que se publicó en octubre de 2016, poco antes de las elecciones presidenciales de ese año.

En un informe de 2018, de la OIG (Oficina del Inspector General del FBI), se reportó que en 2016, el entonces subdirector del FBI Andrew McCabe había autorizado a personal de la oficina a hablar con el Wall Street Journal sobre la investigación de Clinton.

En los días posteriores a la publicación del artículo, McCabe alegó que le había dicho a Comey que él había autorizado la filtración y que Comey “la [había aceptado]”, señala el informe. El reporte también acusa a McCabe de “falta de franqueza” por sus declaraciones falsas sobre el incidente.

McCabe fue despedido del FBI al mes siguiente, días antes de su jubilación programada.

En 2017, Comey había declarado ante el Congreso que no había autorizado la filtración. En 2020, el senador republicano por Texas, Ted Cruz, volvió a interrogar a Comey sobre el asunto.

“La declaración del Sr. McCabe y lo que usted testificó ante este comité no pueden ser ambos ciertos. Una cosa o la otra son falsas. ¿Quién dice la verdad?”, preguntó el senador.

open image in gallery El ex director del FBI James Comey dice que él y su familia entienden los “costes de enfrentarse a Donald Trump” tras su imputación ( AP )

“Solo puedo responder por mi testimonio. Me atengo a la aserción que usted resumió que di en mayo de 2017”, respondió el ex director del FBI.

Comey fue acusado días después de que Erik Siebert, fiscal federal del Distrito Este de Virginia, presentara su dimisión.

Trump dijo a los periodistas que quería a Siebert “fuera” porque se había enterado de que los senadores demócratas de Virginia habían apoyado su nominación a principios de este año.

Por otro lado, según ABC News, los investigadores no pudieron encontrar cargos por fraude hipotecario contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, otra de las supuestas enemigas políticas de Trump. Aun así, la Administración presionó a Siebert para que la imputara, a pesar de la falta de pruebas, según informó el medio.

La semana pasada, Trump dijo que James parecía “ser muy culpable de algo”, pero que no sabía de qué. Anteriormente, James llevó un caso civil en su contra en Nueva York.

