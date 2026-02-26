Encuentran muerto en Búfalo a un refugiado casi ciego abandonado por agentes de la patrulla fronteriza

Un refugiado casi ciego que desapareció tras ser abandonado a kilómetros de su casa por la Patrulla Fronteriza estadounidense fue hallado muerto en Búfalo, en el estado de Nueva York, lo que dio lugar a una investigación por parte de detectives de homicidios.

Nurul Amin Shah Alam, refugiado rohingya de Myanmar, desapareció el jueves 19 de febrero, después de que agentes de la Patrulla Fronteriza lo dejaron en una cafetería Tim Horton a unos ocho kilómetros de su casa, según un informe de The Investigative Post.

Le dejaron en el restaurante tras su puesta en libertad del Centro de Detención del condado de Erie, donde había pasado casi un año bajo custodia.

Ni su familia ni su abogado fueron notificados.

Nurul Amin Shah Alam, refugiado de Myanmar, fue hallado muerto a última hora del martes, varios días después de que agentes de la Patrulla Fronteriza fueran acusados de dejarlo en un restaurante Tim Hortons ( Buffalo Police Department )

Su cuerpo fue descubierto en una calle céntrica de Búfalo el martes por la noche.

El portavoz del ayuntamiento, Ian Ott, dijo que los detectives de homicidios están examinando ahora la cronología que condujo a su muerte.

Shah Alam llegó a Búfalo hace 15 meses, en diciembre de 2024. Su detención en 2025 se produjo tras un incidente en el que se desorientó durante un paseo y acabó en el porche de una mujer mientras utilizaba una barra de cortina como improvisado bastón.

Cuando no acató las órdenes de la policía de soltarla, los agentes le dispararon con una pistola de descarga eléctrica y golpearon, según su abogado.

Fue acusado de agresión, invasión de propiedad privada y tenencia de armas, puesto en libertad bajo fianza y posteriormente transferido a la custodia de la Patrulla Fronteriza.

Tras su liberación, los agentes le dejaron en el Tim Horton's a pesar de su limitado nivel de inglés, su ceguera casi total y su incapacidad para utilizar un teléfono. Nunca llegó a casa. Su familia denunció su desaparición dos días después.

La Oficina de Asistencia Jurídica de Búfalo, que lo representaba, confirmó su fallecimiento en un comunicado y afirmó que no podía hacer más comentarios debido a obligaciones éticas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, condenó las circunstancias que rodearon la muerte de Shah Alam.

“Podemos asegurar nuestras fronteras y seguir mostrando una humanidad básica”, publicó en X.

“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos liberó a un padre ciego de la custodia y lo dejó para encontrar su camino a casa solo. Nunca llegó a casa.

Los neoyorquinos merecen respuestas y explicaciones”.

A Shah Alam le sobreviven su esposa y sus dos hijos.

Traducción de Olivia Gorsin