Reportan que Barron, hijo de Donald Trump, tuvo una cita —y puso a la Torre Trump de cabeza

Barron, el hijo menor del presidente de EE. UU., Donald Trump, cerró recientemente un piso entero de la Torre Trump, ubicada en Nueva York, para tener una noche de cita especial, según un informe.

Una fuente ha declarado al medio Page Six que el encuentro romántico tuvo lugar en su vivienda, en el lujoso edificio de la 5a Avenida que lleva su mismo nombre, por motivos de seguridad.

Al parecer, la cita supuso que el estudiante universitario (19) tuviera toda una planta del edificio cerrada a los demás, añadió la fuente.

No se revelaron detalles sobre la identidad de la cita o si el hijo menor del presidente mantiene una relación. The Independent se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y la Torre Trump en busca de comentarios.

Barron, estudiante de segundo año en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU) ha estado viviendo con sus padres en la Casa Blanca este otoño para asistir a clases en el campus de la universidad en Washington D. C., según informó el periódico New York Post a principios de este mes.

open image in gallery Barron, el hijo menor del presidente de EE. UU., Donald Trump, cerró una planta entera de la Torre Trump, ubicada en Nueva York, para una cita, según un informe ( AFP via Getty Images )

open image in gallery La cita se celebró en la Torre Trump por motivos de seguridad, según el informe ( AFP via Getty Images )

El joven pasó su primer año en el campus principal de la prestigiosa universidad en Manhattan, pero optó por llevar sus estudios a Washington este semestre, según el reporte.

El campus de la NYU en la capital acepta hasta 120 estudiantes cada semestre interesados en cursar asignaturas como política, política pública, historia, economía y periodismo, según su página web.

La universidad neoyorquina tiene sus campus principales en Nueva York, Abu Dhabi y Shanghai. La institución también cuenta varios centros de aprendizaje en todo el mundo, incluyendo el ubicado en Washington.

El año pasado, Barron se trasladó de Palm Beach, Florida, a la residencia de su familia en la Torre Trump para empezar sus estudios universitarios en la ciudad, aunque sus interacciones con sus compañeros eran limitadas debido a su estatus.

Estudiantes entrevistados por Vanity Fair en febrero afirmaron que Barron asistía a clase flanqueado por el Servicio Secreto y viaja en comitiva. Un compañero contó a la revista que una vez le pidió a Barron que jugara al baloncesto y, aunque parecía interesado, el estudiante creía que “en realidad no [se le permitía] hacer cosas”.

Barron, que solo tenía 10 años cuando su padre entró por primera vez en la Casa Blanca en 2017, se ha mantenido en gran medida protegido del ojo público por su madre, la primera dama Melania Trump. Sin embargo, a medida que se ha ido haciendo mayor, ha asumido un papel más público.

open image in gallery Barron, fotografiado con sus padres la noche de las elecciones de 2024, ha estado asistiendo a clases en la sede de la Universidad de Nueva York en Washington D. C. este semestre ( Getty )

El año pasado, durante la campaña electoral, el presidente elogió a su hijo y reveló que aún no tenía novia.

“No estoy seguro de que esté ahí todavía”, dijo Trump durante una aparición en un pódcast. Añadió: “No creo que haya tenido novia todavía. No le importa estar solo, pero es alguien que se lleva bien con la gente”.

También fue elogiado por su padre por ser una influencia clave durante su carrera electoral de 2024, persuadiéndole para que hiciera entrevistas con anfitriones de pódcast como The Nelk Boys, Theo Von y Joe Rogan, lo que ayudó a convocar a votantes masculinos más jóvenes.

Aunque Barron hizo varias apariciones públicas durante la campaña de su padre para 2024, rara vez se le ha visto en la Casa Blanca desde que Trump asumió el cargo en enero.

Traducción de Sara Pignatiello