Trump lanza un nuevo insulto a una reportera y promete divulgar resultados de su resonancia

El presidente Donald Trump insultó a otra reportera después de que le preguntaron por la divulgación de los resultados de una resonancia que dijo haberse realizado a inicios de este mes.

El mandatario respondió preguntas a bordo del Air Force One la noche del domingo, mientras regresaba a Washington D. C. desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde celebró el Día de Acción de Gracias.

Trump fue consultado sobre los recientes pedidos del gobernador de Minnesota y ex candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, para que publique los resultados de su resonancia. Esto ocurrió después de que el presidente usó un insulto relacionado con la salud mental en una extensa publicación en Truth Social el Día de Acción de Gracias, en la que llamó al funcionario “totalmente retra****”.

El presidente afirmó, como lo ha hecho en varias ocasiones, que “aprobó” una prueba cognitiva y le dijo a la reportera que ella sería “incapaz” de hacer lo mismo.

La situación ocurrió después de que un reportero le preguntó: “El gobernador Walz pidió que publique los resultados de su resonancia”.

“Fueron perfectos, como mi llamada telefónica por la que me acusaron. Absolutamente perfectos”, respondió Trump. “Si quieren que los publique, los voy a publicar”.

La reportera, cuya identidad no se reveló, preguntó entonces: “¿Puede decirnos qué estaban evaluando?”. Esa pregunta llevó a Trump a responder: “¿Evaluando qué? ¿Publicarlos?”.

“No, qué parte del cuerpo evaluaba la resonancia”, aclaró la periodista.

Trump habla con reporteros a bordo del Air Force One la noche del domingo ( AP )

Trump respondió: “No tengo idea. Solo fue una resonancia. No fue del cerebro porque me hicieron una prueba cognitiva y la aprobé. Saqué una calificación perfecta, algo que tú serías incapaz de hacer”.

Walz renovó el domingo sus pedidos de mayor transparencia sobre la salud de Trump en NBC News, donde sugirió que el presidente “se está apagando físicamente” y que su “capacidad mental” debería encender señales de alarma.

“Aquí estamos, en Acción de Gracias, el momento en que pasamos tiempo con nuestras familias, comemos, jugamos Yahtzee, alentamos en el futbol o lo que sea”, dijo Walz. En contraste, este tipo, al parecer, estaba en una habitación despotricando contra todo. “No es un comportamiento normal y no es saludable”.

A inicios de noviembre, el presidente reveló que se sometió a una resonancia como parte de su examen físico reciente, pero afirmó que era un procedimiento “muy estándar”.

“El médico dijo que era el mejor resultado que había visto en su carrera”, presumió Trump ante los reporteros en ese momento.

Los ataques personales y virulentos de Trump no se han dirigido solo a Walz en las últimas semanas, sino también a varias reporteras.

El jueves, el presidente arremetió contra Nancy Cordes, de CBS News, tras los tiroteos de la Guardia Nacional en Washington D. C., después de que ella cuestionó su afirmación de que la administración Biden no había revisado adecuadamente a los refugiados afganos.

Los ataques verbales del presidente han apuntado a varias reporteras en las últimas semanas ( AP )

“¿Eres estúpida?”, exclamó Trump. “Porque ellos llegaron en un avión junto con miles de personas que no deberían estar aquí, y tú haces esas preguntas porque eres estúpida”.

Un día antes, Trump apuntó contra la veterana reportera de The New York Times, Katie Rogers, a quien acusó de estar “asignada para escribir solo cosas malas” sobre él y la calificó como “una reportera de tercera categoría, fea por dentro y por fuera”.

A inicios de este mes, le dijo a la corresponsal de la Casa Blanca de Bloomberg, Catherine Lucey, que se callara y la llamó “cerdita”, a bordo del Air Force One.

Lucey intentaba preguntarle a Trump por los Archivos Epstein, pero apenas alcanzó a formular la mitad de su repregunta antes de que el presidente la interrumpiera.

Ante las críticas por los comentarios de Trump, la Casa Blanca afirmó que la reportera había “actuado de forma inapropiada y poco profesional”.

“Si vas a atacar, también tienes que saber aguantar”, señaló la Casa Blanca en su respuesta oficial.

The Independent contactó a la Casa Blanca para obtener comentarios sobre las declaraciones del presidente del domingo por la noche y sobre cuándo serían divulgados los resultados de su resonancia.

Traducción de Leticia Zampedri