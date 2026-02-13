Trump indulta a 5 exjugadores de la NFL por delitos de perjurio a narcotráfico

El presidente Donald Trump indultó el jueves a cinco exjugadores profesionales de fútbol americano —uno de ellos de manera póstuma— por diversos delitos que van desde el perjurio hasta el narcotráfico.

Los indultos fueron anunciados por la “zar” de indultos de la Casa Blanca, Alice Marie Johnson. Los exjugadores de la NFL Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry y el fallecido Billy Cannon recibieron la medida de clemencia.

“Como el fútbol nos recuerda, la excelencia se construye con determinación, elegancia y el valor de levantarse de nuevo. También nuestra nación”, Johnson escribió en la red social X, agradeciendo a Trump su “compromiso continuo con las segundas oportunidades”.

Johnson señaló que el propietario de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, compartió la noticia “personalmente” con Newton, quien ganó tres Super Bowls con el equipo.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios la noche del jueves sobre por qué Trump, un ávido aficionado a los deportes, indultó a los jugadores.

Klecko, exestrella de los Jets de Nueva York, se declaró culpable de perjurio tras mentir ante un gran jurado federal que investigaba un fraude de seguros. Klecko, lineman defensivo, fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 2023. Fue elegido dos veces All-Pro por The Associated Press y participó en cuatro Pro Bowls.

Newton, lineman ofensivo, se declaró culpable de un cargo federal de narcotráfico después de que las autoridades descubrieran 10.000 dólares en su camioneta, así como 175 libras de marihuana en un automóvil que lo acompañaba y que era conducido por otro hombre. Newton fue elegido dos veces All-Pro y participó en seis Pro Bowls.

Lewis, exjugador de los Ravens de Baltimore y los Browns de Cleveland, se declaró culpable en un caso de drogas en el que usó un teléfono celular para intentar concretar una transacción de estupefacientes poco después de haber sido una selección alta del draft de la NFL de 2000. Lewis, un running back, fue elegido All-Pro una vez y participó en un Pro Bowl. Fue nombrado Jugador Ofensivo del Año de AP en 2003.

Henry, quien jugó para los Broncos de Denver, se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína por financiar una red de drogas que trasladaba el estupefaciente entre Colorado y Montana. Fue corredor en tres equipos y participó en un Pro Bowl.

Y Cannon —quien jugó con los Oilers de Houston, los Raiders de Oakland y los Chiefs de Kansas City— admitió a mediados de la década de 1980 haber falsificado dinero después de que una serie de malas inversiones y deudas lo dejara en la ruina.

Cannon fue elegido dos veces All-Pro y participó en dos Pro Bowls. También ganó el Trofeo Heisman de 1959 mientras brillaba en la Universidad Estatal de Luisiana, donde protagonizó una de las jugadas más memorables en la historia del fútbol americano universitario: un regreso de despeje de 89 yardas para touchdown contra Ole Miss. Murió en 2018.

__

Anderson informó desde Las Vegas.